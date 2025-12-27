Авторы Terraria отправили обновление 1.4.5 на сертификацию и назвали сроки выхода

Студия Re-Logic опубликовала итоговый отчет о состоянии дел за декабрь 2025 года. Главной темой обращения к сообществу стал статус ожидаемого обновления Terraria 1.4.5. Разработчики сообщили, что первые сборки для консолей уже отправлены на рассмотрение платформодержателям. Кроме того, необходимые материалы переданы глобальным партнерам в Корее, Японии и Китае для внесения локальных изменений.

Команда подтвердила, что выпуск патча в декабре оказался невозможен из-за логистических сложностей и желания избежать переработок в праздничный период. Студия придерживается политики anti-crunch и не стала заставлять сотрудников работать в выходные ради ускорения релиза на несколько дней. Также разработчики не хотели выпускать крупное обновление прямо перед праздниками, чтобы гарантировать наличие персонала для оперативного исправления возможных ошибок.

На текущий момент релиз Terraria 1.4.5 запланирован на январь 2026 года. Точная дата станет известна после получения результатов проверки отправленных сборок. Авторы надеются, что процесс сертификации пройдет гладко или потребует лишь незначительных правок. После выхода патча студия обещает раскрыть планы на развитие игры в 2026 году и далее.

Помимо новостей об основной игре, команда tModLoader анонсировала выход ежемесячного обновления для версии 1.4.4, которое станет доступно 1 января. Апдейт сосредоточен на исправлении ошибок, связанных с достижениями модов и пользовательским интерфейсом.

В отчете также упомянули расширение линейки официального мерчендайза. Фанатам стали доступны для предзаказа фигурки Chibichans второй серии, посвященной биому джунглей, а также тематические коврики для стола. Компания Fire & Steel представила бюджетную реплику меча Meowmere, выполненную из прочной пены.

Новости коснулись и настольной игры Terraria: The Board Game. Производственные образцы были официально одобрены, и сейчас тираж упаковывается для отправки в логистические центры по всему миру. Доставка копий сторонникам проекта начнется по мере прибытия грузов в региональные хабы.