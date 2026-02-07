ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Terraria 15.05.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Стратегия, Инди, Платформер, Открытый мир
9.2 5 440 оценок

Calamity Mod для Terraria получил крупное обновление 2.1.0 The Brainstorm

Extor Menoger Extor Menoger

Популярная глобальная модификация для песочницы Terraria под названием Calamity Mod получила масштабное обновление до версии 2.1.0. Апдейт, получивший подзаголовок The Brainstorm, стал доступен для загрузки 6 февраля 2026 года и принес значительные изменения в баланс, механики сложности и контентное наполнение игры.

Разработчики сосредоточились на пересмотре характеристик существующего арсенала. Изменениям подверглись более 100 видов оружия и аксессуаров. Значительные правки были внесены в поведение многих боссов. Особое внимание уделили Мозгу Ктулху в режиме Revengeance Mode, который получил обновленный искусственный интеллект и измененные фазы боя. Также были внесены корректировки в масштабирование здоровья боссов при игре в многопользовательском режиме.

Важным нововведением стало изменение структуры дополнительных режимов сложности. Теперь режим Revengeance можно активировать только при игре в Expert Mode, а режим Death Mode стал работать исключительно в связке с Master Mode. Такое разделение призвано сделать прогрессию более логичной и сбалансированной для разных стилей прохождения.

Контентная база модификации пополнилась множеством новинок. В игру добавлены новые виды стрелкового и магического оружия, аксессуары, наживки и красители. Строители получили доступ к новым блокам, стенам и наборам мебели из различных материалов. Мир игры населили новые NPC и враги, среди которых зомби с ведрами и грибные существа. Вместе с этим авторы провели сотни правок для улучшения согласованности рецептов крафта и исправили множество технических ошибок.

Визуальная часть также претерпела изменения. Была переработана цветовая градация редкости предметов. Некоторые уровни редкости получили новые оттенки и визуальные эффекты, например, старый темно-синий цвет был заменен на космический фиолетовый. Актуальная версия модификации уже доступна в мастерской Steam. Для корректной работы Calamity Mod пользователям по-прежнему необходимо устанавливать отдельное музыкальное дополнение.

4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий