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Terraria 15.05.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Стратегия, Инди, Платформер, Открытый мир
9.2 5 566 оценок

Конец эпохи: спустя почти 10 лет остановлена разработка Calamity - самого популярного мода для Terraria

RedDay13 RedDay13

Тимлид проекта столкнулся с серьезными обвинениями в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним (груминг). После появления доказательств и общественного резонанса руководитель исчез из радаров, что создало юридический тупик: без него невозможно официально передать права на мод, закрыть финансовые вопросы или разрешить создание форков.

Terraria "Calamity Mod - новые боссы, классы, биомы и переработка баланса" [v13.06.26 | 1.4.3, 1.4.4]

Вдобавок к скандалу команду добило внутреннее выгорание. Многие разработчики устали от токсичной атмосферы и нереализованных обещаний, а несколько внешних авторов (музыкантов и художников) отозвали разрешение на использование своих ассетов. Это лишило мод части контента и поставило крест на дальнейшей поддержке.

В итоге оставшаяся часть студии признала, что продолжать работу в таких условиях невозможно. Сам мод и его официальные версии остаются в открытом доступе, но новые обновления выходить не будут. Форки оригинала запрещены, однако независимые дополнения вроде Fables могут жить своей жизнью.

Индустрия 13
24
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Kupitmani

Press F, Великому моду

8
Fyrix

Короче ясно... Вместо сурсов просто угробили, закопав в могилу мод.

Вдобавок к скандалу команду добило внутреннее выгорание. Многие разработчики устали от токсичной атмосферы и нереализованных обещаний, а несколько внешних авторов (музыкантов и художников) отозвали разрешение на использование своих ассетов. Это лишило мод части контента и поставило крест на дальнейшей поддержке.

А решили добить. Вдруг возродят альтернативно и продолжат взяв эстафету. Что сказать... свинский поступок для мод сообщества в первую очередь. Ведь очень важны их работы виде пару спрайтов и треков. Которые дальше мода фиг два мало кто увидет и услышит. К таким авторам на оборот относиться можно так, же как Тимлиду каламити.

Ей богу детский сад ясельная группа. Целая история, наработки, возможности. Вместо того что, бы передать эстафету и оставить шанс на будущие. Решили "гори оно всё огнём, не мне и не кому"... Что сказать. Хороший поступок.

3
PeriodicalLucerne

Press F Самый замечательный мод

Кирилл86688

И вот опять, мод который поп