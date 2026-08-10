Конец эпохи: спустя почти 10 лет остановлена разработка Calamity - самого популярного мода для Terraria

Тимлид проекта столкнулся с серьезными обвинениями в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним (груминг). После появления доказательств и общественного резонанса руководитель исчез из радаров, что создало юридический тупик: без него невозможно официально передать права на мод, закрыть финансовые вопросы или разрешить создание форков.
Вдобавок к скандалу команду добило внутреннее выгорание. Многие разработчики устали от токсичной атмосферы и нереализованных обещаний, а несколько внешних авторов (музыкантов и художников) отозвали разрешение на использование своих ассетов. Это лишило мод части контента и поставило крест на дальнейшей поддержке.
В итоге оставшаяся часть студии признала, что продолжать работу в таких условиях невозможно. Сам мод и его официальные версии остаются в открытом доступе, но новые обновления выходить не будут. Форки оригинала запрещены, однако независимые дополнения вроде Fables могут жить своей жизнью.
Press F, Великому моду
Короче ясно... Вместо сурсов просто угробили, закопав в могилу мод.
А решили добить. Вдруг возродят альтернативно и продолжат взяв эстафету. Что сказать... свинский поступок для мод сообщества в первую очередь. Ведь очень важны их работы виде пару спрайтов и треков. Которые дальше мода фиг два мало кто увидет и услышит. К таким авторам на оборот относиться можно так, же как Тимлиду каламити.
Ей богу детский сад ясельная группа. Целая история, наработки, возможности. Вместо того что, бы передать эстафету и оставить шанс на будущие. Решили "гори оно всё огнём, не мне и не кому"... Что сказать. Хороший поступок.
Press F Самый замечательный мод
И вот опять, мод который поп