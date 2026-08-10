Конец эпохи: спустя почти 10 лет остановлена разработка Calamity - самого популярного мода для Terraria

Тимлид проекта столкнулся с серьезными обвинениями в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетним (груминг). После появления доказательств и общественного резонанса руководитель исчез из радаров, что создало юридический тупик: без него невозможно официально передать права на мод, закрыть финансовые вопросы или разрешить создание форков.

Вдобавок к скандалу команду добило внутреннее выгорание. Многие разработчики устали от токсичной атмосферы и нереализованных обещаний, а несколько внешних авторов (музыкантов и художников) отозвали разрешение на использование своих ассетов. Это лишило мод части контента и поставило крест на дальнейшей поддержке.

В итоге оставшаяся часть студии признала, что продолжать работу в таких условиях невозможно. Сам мод и его официальные версии остаются в открытом доступе, но новые обновления выходить не будут. Форки оригинала запрещены, однако независимые дополнения вроде Fables могут жить своей жизнью.