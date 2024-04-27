Крупное обновление для Terraria не выйдет этой весной

Разработчики Terraria опровергли слухи о выходе обновления 1.4.5 этой весной. Они сообщили, что работа над патчем ещё не завершена, и его релиз будет отложен до более позднего времени. Дату выхода обновления объявят, когда оно действительно будет готово.
В обновлении 1.4.5 появится много нового контента, включая роликовые коньки и новые функции для удобства игроков. Разработчики также добавят возможность вертикального размещения конвейерных лент, что сделает автоматизацию производства проще. В патче также готовится кроссовер с Dead Cells и другие новшества, включая возможность превращения в вампира.
Кроме того, игроки могут испытать особую версию Terraria — Undeluxe Edition, которая воссоздает атмосферу оригинальной игры, но с ограниченным контентом. Это версия доступна в бета-ветке Steam.
Обновление 1.4.5 было анонсировано в 2022 году и станет шестым крупным обновлением после "финального" обновления в 2020 году.
Вот это я понимаю люди ответственно к обновам относятся, а не как создатели Фаллоута.
Тут не так много хорошего. Игра 2011 года. "Финальное обновление" было в 2020 году, а разработчики вместо того, чтобы сделать новую часть, добавляют и добавляют контент в старую игру, которую многие успели несколько раз пройти за эти годы и удалить.
Кто-то прошел и удалил, кто-то играет иногда :) Но этож здорово, что игру 11 года не бросают.
Террария уникальная как раз своим визуальным рядом и сеттингом. Вторая часть - а какая бы она могла быть? В 3д с теми же функциями? Но это уже не то будет.
Часто в таких случаях меняют баланс и контент так, что тебе приходится проходить игру ещё раз.
Разработчики сами что-то новое хотели сделать, а потом отказались от этого. Видимо их устраивает популярность первой части и то, что можно по простой схеме иногда добавлять контент.
Ну меня, как пользователя, это устраивает - это же патчи, а не платные ДЛС.