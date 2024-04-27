Крупное обновление для Terraria не выйдет этой весной

Разработчики Terraria опровергли слухи о выходе обновления 1.4.5 этой весной. Они сообщили, что работа над патчем ещё не завершена, и его релиз будет отложен до более позднего времени. Дату выхода обновления объявят, когда оно действительно будет готово.

В обновлении 1.4.5 появится много нового контента, включая роликовые коньки и новые функции для удобства игроков. Разработчики также добавят возможность вертикального размещения конвейерных лент, что сделает автоматизацию производства проще. В патче также готовится кроссовер с Dead Cells и другие новшества, включая возможность превращения в вампира.

Кроме того, игроки могут испытать особую версию Terraria — Undeluxe Edition, которая воссоздает атмосферу оригинальной игры, но с ограниченным контентом. Это версия доступна в бета-ветке Steam.

Обновление 1.4.5 было анонсировано в 2022 году и станет шестым крупным обновлением после "финального" обновления в 2020 году.