Обновление для Terraria 1.4.5 выйдет 27 января

Разработчики Terraria объявили точную дату релиза обновления 1.4.5. Апдейт станет доступен 27 января 2026 года.

Как сообщила команда Re-Logic, ранее выход версии планировался на январь, однако из-за необходимости повторно отправить часть материалов на проверку релиз пришлось немного сдвинуть. Сейчас все основные работы подходят к завершению — остаётся дождаться нескольких финальных одобрений.

По словам разработчиков, отсчёт уже начался: до выхода Terraria 1.4.5 остаётся всего 13 дней. Обновление будет доступно на всех заявленных платформах и станет следующим крупным шагом в развитии игры.

Дополнительные подробности о содержимом патча обещают раскрыть ближе к релизу.