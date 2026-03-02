"Последнее" обновление снова не последнее: разработчики Terraria уже тизерят новые предметы и функции

Казалось бы, версия 1.4.5 должна была поставить точку в истории Terraria. Но прошёл всего месяц — и студия Re-Logic уже дразнит игроков новым контентом. Шутки про «финальные обновления» окончательно теряют смысл.

В свежем блоге State of the Game, на который обратило внимание PCGamesN, разработчики подтвердили: помимо ожидаемых правок баланса и исправлений ошибок, игроков ждут «давно запрошенные предметы». Какие именно — пока держится в секрете, но сам факт их появления спустя месяц после «прощального» патча говорит о многом.

Кроме того, команда работает над улучшениями качества жизни — новыми горячими клавишами и дополнительными настройками геймплея. Однако главным сюрпризом может стать «очень интересная потенциальная функция для строителей», которая уже тестируется во внутренней бете. Подробности не раскрываются, но интрига вокруг строительных возможностей только подогревает интерес сообщества.

Похоже, что игра, которой скоро исполнится 15 лет, живёт в эпоху «пост-пост-финальных» обновлений. И чем больше Re-Logic выпускает нового контента, тем очевиднее: Terraria давно стала проектом вне времени.