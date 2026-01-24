ЧАТ ИГРЫ
Terraria 15.05.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Стратегия, Инди, Платформер, Открытый мир
9.2 5 429 оценок

Разработчики Terraria показали трейлер масштабного обновления 1.4.5

IKarasik IKarasik

Разработчики Terraria выпустили новый трейлер крупного обновления 1.4.5, которое станет одним из самых масштабных за всю историю игры. Ролик демонстрирует часть нового контента и подтверждает, что апдейт серьёзно расширит возможности игры.

Обновление для Terraria 1.4.5 выйдет 27 января

В обновлении игроков ждут коллаборации с Dead Cells и Palworld, новые враги, маунты и боссы, а также дополнительные биомы и экипировка. Разработчики переработали генерацию мира и сиды, улучшили визуальные эффекты и добавили больше погодных событий и ивентов.

Среди необычных новинок — транспорт, способный ездить по стенам, и изменения в системе NPC: теперь некоторые персонажи смогут появляться без необходимости строить для них жильё. Отдельное внимание уделено стабильности мультиплеера и новым сетевым функциям.

Полный список изменений разработчики обещают опубликовать ближе к релизу обновления.

Комментарии:  3
вортигонт вортигонтович

пох

Котян Сутоевич

Если б тебе было на самом деле "пох", ты бы не выкакнул свой комментарий, не?

Palehcha

где там боссы новые ничего не показали толком? офигенно написать просто пастить одно и тоже с других сайтов да?