Разработчики Terraria показали трейлер масштабного обновления 1.4.5

Разработчики Terraria выпустили новый трейлер крупного обновления 1.4.5, которое станет одним из самых масштабных за всю историю игры. Ролик демонстрирует часть нового контента и подтверждает, что апдейт серьёзно расширит возможности игры.

В обновлении игроков ждут коллаборации с Dead Cells и Palworld, новые враги, маунты и боссы, а также дополнительные биомы и экипировка. Разработчики переработали генерацию мира и сиды, улучшили визуальные эффекты и добавили больше погодных событий и ивентов.

Среди необычных новинок — транспорт, способный ездить по стенам, и изменения в системе NPC: теперь некоторые персонажи смогут появляться без необходимости строить для них жильё. Отдельное внимание уделено стабильности мультиплеера и новым сетевым функциям.

Полный список изменений разработчики обещают опубликовать ближе к релизу обновления.