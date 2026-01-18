Слепой геймер с помощью ИИ создал мод для Terraria чтобы вернуться в любимую игру

Энтузиаст под ником ChipsAhoiMcCoy рассказал на форуме Reddit, что не был незрячим с рождения, а утратил способность видеть уже в сознательном возрасте. Это обстоятельство лишило его возможности проводить время в любимой песочнице. Не имея никакого опыта в программировании, он обратился за помощью к инструменту Claude Code на базе искусственного интеллекта. По словам автора, процесс стоил ему множества бессонных ночей, но итоговый результат полностью оправдал затраченные усилия.

Проект получил название Terraria Access и уже доступен для загрузки. Для корректной работы модификации пользователям требуется tModLoader в Steam и программа экранного доступа NVDA. Механика работы дополнения строится на комплексном звуковом сопровождении. Специальный алгоритм зачитывает вслух текстовые фрагменты, пункты меню, интерфейс и диалоги, помогая игроку ориентироваться в пространстве.

Система также подает звуковые сигналы, указывающие на расположение важных объектов, включая неигровых персонажей, места для крафтинга и врагов. Чем ближе находится противник, тем громче и интенсивнее становится предупреждающий сигнал. Дополнительно в моде реализована поддержка геймпадов и экспериментальный режим управления с помощью клавиатуры и мыши.

Разработка оказалась настолько функциональной, что, по утверждению создателя, несколько незрячих геймеров уже смогли полностью пройти Terraria, используя этот инструмент. Вокруг проекта быстро сформировалось сообщество, которое теперь общается и обменивается советами на отдельном сервере в Discord.

Публикация автора вызвала бурный отклик и собрала тысячи положительных оценок. Пользователи сети выразили восхищение упорством энтузиаста. Один из комментаторов отметил, что обычно с неприязнью относится к генеративным нейросетям, но этот случай считает единственным идеальным и этичным примером использования подобных технологий. Другие игроки поблагодарили автора за создание мода, который позволяет наслаждаться чудесной игрой еще большему количеству людей, и назвали его поступок вдохновляющим примером преодоления трудностей.