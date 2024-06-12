Создатель Terraria "рад объявить" о совершенно новой политике возврата средств - победите его в PvP в одиночку

По словам самого создателя Terraria, вы можете получить компенсацию без какой-либо причины - если победите его в PvP без посторонней помощи.



Эндрю "Redigit" Спинкс, легендарный разработчик инди-песочницы Terraria, говорит, что он готов вернуть игрокам 10 долларов за игру прямо сейчас. Правда, есть одна загвоздка - и она не так проста. В своем недавнем сообщении Redigit говорит, что "рад сообщить, что Re-Logic ввела новую политику возврата денег". Эта политика (по праву) кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, поскольку она с удивлением заявляет, что фанаты могут "вернуть деньги за Terraria по любой причине" и "без лишних вопросов".

Чтобы получить свои деньги обратно, игрокам нужно всего лишь "лично победить" его в PvP. Если вы закоренелый фанат Terraria и думаете принять вызов ради легких денег - подумайте еще раз. Chippy, ютубер Terraria и друг Редигита, объясняет, что это гораздо "сложнее, чем кажется". В видеоролике, опубликованном под предложением разработчика, Чиппи показывает, почему это так. В его ролике он сам и Редигит борются за пост генерального директора Re-Logic.

"Мы сражаемся, и тот, кто победит в поединке, станет новым генеральным директором Re-Logic", - говорит Редигит в начале видео. После этого двое вступают в хаос с копьями, пока Чиппи не сдается - тем временем у Редигита остается почти семь полных сердец очков здоровья. Если человек, чья репутация в Terraria была выше его, не может совершить такой подвиг, это не сулит ничего хорошего остальным. \