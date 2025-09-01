ЧАТ ИГРЫ
Terraria 15.05.2011
Экшен, Адвенчура, Аркада, Стратегия, Инди, Платформер, Открытый мир
9.2 5 271 оценка

Terraria 1.4.5 на финишной прямой: обновление почти готово, но кроссплей задержится

butcher69 butcher69

Разработчики Terraria сообщили, что работа над обновлением 1.4.5 близится к завершению. В свежем дневнике команда Re-Logic поделилась деталями: список задач пересмотрен, лишнее отложено, а главное — у игры наконец появилось внутреннее окно релиза.

«До этого момента сроки были подвижными: мешали ошибки, новый контент и другие факторы. Сейчас мы впервые приблизились к реальному релизному графику. Это действительно последний рывок», — отметили разработчики.

Хотя точной даты пока нет, Re-Logic подчеркнула: запуск 1.4.5 планируется глобальным. Версия выйдет на всех актуальных платформах — от ПК до мобильных устройств — почти одновременно. Авторы называют это «репетицией кроссплатформенного будущего».

Однако полноценный кроссплей фанатам придётся подождать. Его внедрят лишь после выхода обновления и устранения всех ошибок.

Таким образом, Terraria готовится к очередной большой вехе: финальный контент почти завершён, впереди релиз 1.4.5 и долгожданный шаг в сторону объединённого игрового сообщества.

Комментарии: 1
haradrim

пилите уже Террарию 2 с новым контентом!