Terraria 1.4.5 вернула игре рекордный онлайн - более 160 тысяч игроков после выхода обновления Bigger & Boulder

Спустя пять лет после релиза обновления Journey’s End культовая песочница Terraria вновь переживает всплеск популярности. Долгожданный патч 1.4.5, над которым Re-Logic работала около трёх лет, привёл к резкому росту онлайна в Steam — за последние сутки в игру одновременно заходили более 160 тысяч пользователей, что стало вторым лучшим результатом за всю историю проекта.

По данным SteamDB, абсолютный рекорд Terraria был установлен в 2020 году — почти 490 тысяч игроков на фоне выхода версии 1.4. Однако нынешние показатели показывают, что даже спустя более десяти лет после релиза игра остаётся крайне востребованной.

Обновление 1.4.5, получившее название Bigger & Boulder, принесло масштабный набор нововведений. Среди них — кроссоверы сразу с двумя популярными играми: Dead Cells и Palworld, а также новый мир-сид Skyblock, вдохновлённый одноимённым режимом из Minecraft. В нём игрокам предстоит выживать на парящих в небе островах, имея крайне ограниченные ресурсы.

Кроме этого, патч добавил новые механики, включая вампиризм и дополнительные трансформации персонажей, необычные предметы вроде управляемой машинки, а также внушительный набор декоративных блоков и мебели. Особое внимание фанатов привлекли новые тематические наборы — Aetherium, готическая коллекция и предметы, связанные с Порчей и Кримсоном.