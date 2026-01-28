Terraria обновилась до версии 1.4.5 с переработкой крафта и новыми мирами

Культовая песочница Terraria, которую уже давно называют «бесконечной», получила масштабное обновление 1.4.5 под названием Bigger and Boulder. Патч вышел спустя 15 лет после релиза игры и более чем через три года активной разработки, несмотря на то, что проект уже не раз считался завершённым.

Изначально обновление анонсировали в 2022 году как небольшой кроссовер с Dead Cells, однако со временем планы Re-Logic заметно разрослись. В итоге 1.4.5 превратилось в одно из самых амбициозных обновлений за всю историю Terraria. Разработчики отмечают, что даже внушительный список изменений не отражает всего контента — часть нововведений игрокам предлагается открыть самостоятельно.

Версия 1.4.5 затрагивает практически все элементы игры. Полностью переработаны система крафта и управление инвентарём, добавлено около 650 новых предметов — от красок и зеркал до необычных леденцов и радужных светящихся палочек. Общее количество предметов в Terraria теперь превышает 6000. Также в игру были введены новые NPC и контент в рамках кроссовера с Palworld.

Одним из ключевых нововведений стал новый сид мира skyblock, превращающий прохождение в выживание на летающем острове с минимальными ресурсами. По словам Re-Logic, этот режим кардинально меняет привычную динамику и задаёт игрокам совершенно новые правила.