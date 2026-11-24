Разработчики Terraria объявили о запуске первой фазы кроссплея в обновлении 1.4.6. Теперь игроки могут играть вместе с друзьями на разных устройствах, находясь в одной сети Wi-Fi или проводном подключении, без необходимости оформлять мультиплеерную подписку.

Поддерживаются Xbox, PlayStation, Switch, Android, Apple, PC и Mac. Если устройства находятся в одной сети, их игры должны отображаться в разделе локальных сессий в новом меню мультиплеера. Для подключения к другу на другом конце интернета можно также ввести IP-адрес сервера.

На PC появился обновленный интерфейс мультиплеера. Теперь можно присоединяться к играм друзей из Steam прямо из игры, без открытия оверлея, видеть локальные сессии и список выделенных серверов с информацией о мире. На консолях и мобильных устройствах меню также обновили, добавив кнопки для включения онлайн-игры и кроссплея.

Вторая фаза кроссплея, которая сделает подключение к друзьям через интернет еще проще, находится в разработке. Обновление 1.4.6 также включает различные балансные правки и исправления ошибок.