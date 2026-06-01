Terraria снова обманула ожидания: патч 1.4.5.7 превращается в крупное контентное обновление с новыми механиками

Студия Re‑Logic продолжает удивлять сообщество: то, что изначально планировалось как небольшой балансировочный патч, постепенно перерастает в полноценное обновление. Разработчики уже несколько раз объявляли игру «завершённой», но каждый новый релиз оказывается масштабнее предыдущего.

В свежем блоге команда показала два тизера грядущих нововведений. Первое — подвижная турель-страж, которая может кардинально изменить тактику обороны. Второе — механизм переключения боеприпасов прямо в бою, без необходимости открывать инвентарь. Re‑Logic назвала эти элементы «наглядным примером» подхода к обновлению 1.4.5.7.

Разработчики пояснили, что работа над балансом иногда требует переосмысления ключевых игровых систем. Именно поэтому патч, изначально задуманный как хотфикс, увеличился и занял больше времени, чем предполагалось. Похоже, окончание разработки Terraria снова откладывается.

Более того, Re‑Logic уже предупредила: после выхода версии 1.4.5.7 почти неизбежно последует обновление 1.4.5.8, которое будет обрабатывать отзывы игроков. Студия явно намерена довести механику до идеала.

Иногда балансировка означает переосмысление некоторых ключевых аспектов того, как работают вещи, или расширение того, что уже есть, новыми способами. Это не просто корректировка нескольких цифр здесь и там.

Параллельно команда продолжает работать над давно обещанным кроссплеем. Обсуждается поэтапный выпуск функции, чтобы охватить все платформы и избежать путаницы. Конкретных дат пока нет, но Re‑Logic обещает поделиться деталями, когда планы примут окончательный вид.

Terraria, которую несколько раз объявляли завершённой, продолжает активно развиваться — и, судя по всему, останавливаться не собирается. Игрокам остаётся лишь следить за новостями и готовиться к очередному «последнему» обновлению.