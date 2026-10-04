Terraria стала трёхмерной: для игры вышел мод, превращающий её в 3D игру от первого лица

Для Terraria вышел мод Terraria Unbound, который переосмысляет игру как трёхмерный опыт. Автор проекта Doctor Feelgood уже опубликовал первую публичную сборку — она задумана как играбельная демонстрация и способ собрать отзывы.

В Terraria Unbound игроков ждёт практически бесконечный трёхмерный мир, знакомые биомы, добыча ресурсов и строительство в 3D, а также сражения с узнаваемыми врагами и боссами. Заявлена поддержка мультиплеера до восьми человек и геймплей, охватывающий большую часть предхардмода.

Разработчик предупреждает, что это экспериментальная сборка, а не законченный мод. Для игры потребуется новый мир, а некоторые функции могут отсутствовать — возможны баги и неожиданное поведение. Мультиплеер работает, но пока не протестирован как следует: возможны проблемы с синхронизацией. Поддержка Thorium и Calamity запланирована, но ещё не реализована.