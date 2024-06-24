ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Terraria 15.05.2011
Аркада, Стратегия, Платформер, Открытый мир
9.2 4 047 оценок

У создателя Terraria есть простой вопрос к авторам одного из лучших модов: "Кто из вас хочет работать на Re-Logic?"

Procy_on
Новости

Создатель Terraria Эндрю "Redigit" Спинкс довольно случайно предложил работу создателям одного из крупнейших модов Terraria.

Calamity - это абсолютный гигантский мод для Terraria, который добавляет десятки часов эндгейм-контента, примерно столько же новых врагов и боссов, более 1000 новых предметов, жестокие новые режимы сложности, пять новых биомов и строений, новый класс, более 40 новых песен, более 50 новых рецептов, тонну изменений в существующий ванильный контент и совершенно новые дополнения. Это, пожалуй, самый большой мод, существующий на данный момент для легендарной игры-песочницы 2011 года, и теперь у его создателей, похоже, есть шанс поработать с тем, кто стоит за базовой игрой.

"Йоу @CalamityModTeam, кто из вас хочет работать на @ReLogicGames и получать деньги за свою работу?"

— написал Спинкс в недавнем твите.

История моддеров видеоигр, присоединяющихся к студиям в качестве официальных разработчиков, довольно долгая. Один из самых актуальных примеров последнего времени - создатель лучшего мода Stardew Valley, работающий с Эриком Бароуном над обновлением 1.6.

Неясно, был ли твит Спинкса реальным предложением о работе, но это точно не было бы прецедентом. В конце концов, Спинкс сообщил команде мода, что собирается нанять "вашего звукорежиссера" после того, как саундтрек Calamity занял более высокое место, чем сама базовая игра, в списке лучшей музыки для видеоигр.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
MORDORR

А вот это правильный подход. Куча талантливых людей умудряются в домашних условиях создавать шедевры. Разрабы их не замечают, или усиленно делают вид что не замечают....хотя в ряде случаев им стоит поучиться у этих ребят. Наконец то осенило что выгоднее их брать под крыло нежели от них отплёвываться.

3