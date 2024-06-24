У создателя Terraria есть простой вопрос к авторам одного из лучших модов: "Кто из вас хочет работать на Re-Logic?"

Создатель Terraria Эндрю "Redigit" Спинкс довольно случайно предложил работу создателям одного из крупнейших модов Terraria.



Calamity - это абсолютный гигантский мод для Terraria, который добавляет десятки часов эндгейм-контента, примерно столько же новых врагов и боссов, более 1000 новых предметов, жестокие новые режимы сложности, пять новых биомов и строений, новый класс, более 40 новых песен, более 50 новых рецептов, тонну изменений в существующий ванильный контент и совершенно новые дополнения. Это, пожалуй, самый большой мод, существующий на данный момент для легендарной игры-песочницы 2011 года, и теперь у его создателей, похоже, есть шанс поработать с тем, кто стоит за базовой игрой.

"Йоу @CalamityModTeam, кто из вас хочет работать на @ReLogicGames и получать деньги за свою работу?"

— написал Спинкс в недавнем твите.

История моддеров видеоигр, присоединяющихся к студиям в качестве официальных разработчиков, довольно долгая. Один из самых актуальных примеров последнего времени - создатель лучшего мода Stardew Valley, работающий с Эриком Бароуном над обновлением 1.6.



Неясно, был ли твит Спинкса реальным предложением о работе, но это точно не было бы прецедентом. В конце концов, Спинкс сообщил команде мода, что собирается нанять "вашего звукорежиссера" после того, как саундтрек Calamity занял более высокое место, чем сама базовая игра, в списке лучшей музыки для видеоигр.