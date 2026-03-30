В Terraria переработают баланс классов и добавят новые способности

Студия Re-Logic продолжает активно развивать Terraria и готовит масштабные изменения в обновлении 1.4.5.7. На этот раз разработчики сосредоточились на балансе классов и ранней стадии игры — особенно на магах, которым долгие годы не хватало разнообразия.

В свежем отчёте за март 2026 года команда подтвердила, что внимательно изучает отзывы игроков и эффективность всех игровых архетипов: ближнего боя, дальнего боя, магии и призывателей. Несмотря на отсутствие формальной системы классов, именно эти стили определяют билд персонажа. Задача разработчиков — сделать каждый из них жизнеспособным и интересным, даже если добиться идеального баланса невозможно.

Главным нововведением станут улучшения для магов в начале игры. В частности, жезлы с драгоценными камнями получат новые способности. Теперь они смогут выпускать светящиеся липкие снаряды, которые прилипают к поверхностям, освещают окружение и наносят урон врагам при контакте. В демонстрации такие «шары» выдерживали два столкновения перед исчезновением.

Пока неясно, распространятся ли изменения на все жезлы: например, Сапфировый посох уже показал эффект, напоминающий раздвоенный выстрел. Разработчики подчёркивают, что не планируют перерабатывать каждое оружие, а сосредоточатся на самых проблемных элементах — таких как магия в ранней игре.

В Re-Logic признают, что грядущие изменения могут вызвать споры. Однако команда уверена: обновление станет важным шагом вперёд и сделает Terraria ещё более увлекательной для всех типов игроков.