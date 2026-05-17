За 15 лет продажи Terraria достигли 70 миллионов копий

Разработчик Re-Logic отмечает 15-летие своей культовой игры о выживании и мастерстве, приводя некоторые статистические данные, начиная со скромного хвастовства: Terraria продана тиражом около 70 миллионов копий. Наибольшую долю рынка занимает ПК: игру приобрели 39,6 миллиона человек на этой платформе, 10,7 миллиона человек купили игру на всех консолях, а 19,7 миллиона — на мобильных устройствах.

Terraria может похвастаться не только невероятными показателями продаж — это действительно 7-я самая продаваемая игра всех времён — но и впечатляющим количеством одновременно играющих пользователей. В среднем в этом году в игру ежедневно заходили около 461 000 игроков на ПК. В прошлом году пиковое количество ежедневных игроков на ПК достигло 1,4 миллиона человек.

Пятнадцать лет?! Это действительно долго! Это 131 400 часов — которые многие из вас решили провести с нашей скромной игрой. Сказать, что достижение этого рубежа одновременно невероятно и трогательно, — это огромное преуменьшение. Трудно передать словами, что значит ваша поддержка на протяжении многих лет для нашей маленькой студии.



Проще говоря, вы все — двигатель, благодаря которому всё это работает. Ваша поддержка позволяет нам продолжать двигаться вперёд, развивать Terraria, не прибегая к повышению цен или микротранзакциям. Это становится всё более редким явлением в современном гейминге, и мы не можем выразить вам достаточную благодарность за то, что вы делаете возможным то, что мы делаем каждый день.

Разработчики также подтвердили, что кроссплей находится в разработке, «и что обновления Terraria будут продолжаться и после версии 1.4.6/кроссплея». Подробностей о предстоящем обновлении 1.4.6 пока практически нет, но разработчики «поделится информацией, когда придёт время».