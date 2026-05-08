Для экшена TerraTech Legion вышло 1 обновление с графическим профилем для Steam Deck

Разработчики экшена TerraTech Legion продолжают изучать отзывы игроков после релиза в 2026 году. Авторы вносят изменения в различные модули транспорта, чтобы улучшить общий игровой процесс. В планах создателей на 1 из будущих обновлений уже заявлена функция, которая позволит запрещать и разбирать ненужные блоки. Это сделает процесс создания техники еще более удобным.

В текущем патче создатели добавили 1 специальный графический профиль для портативной консоли Steam Deck. Кроме того, на всех платформах появились дополнительные графические настройки, между которыми игроки могут свободно переключаться. Для любителей играть с контроллером добавлен 1 ползунок чувствительности курсора. Также были внесены другие изменения, облегчающие управление.

Игра TerraTech Legion и до этого обновления хорошо работала на Steam Deck даже при столкновении с большими толпами врагов. Теперь же проект должен функционировать еще более плавно. На настольных системах с операционной системой Linux также не наблюдается никаких проблем с производительностью.