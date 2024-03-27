Причудливые транспортные средства и исследования планет с друзьями в релизном трейлере TerraTech Worlds

Действие этой PvE-игры разворачивается в обширном открытом мире на поверхности далёких инопланетных планет. В роли свободного космического колониста вам предстоит высаживаться на неизведанных мирах, чтобы строить поселения, добывать ресурсы, исследовать окружающую среду и открывать её тайны.

Игра предлагает разнообразные варианты крафтинга — вы можете конструировать и модернизировать боевые машины, транспортные средства, оборонительные укрепления и многое другое. Интуитивный интерфейс поможет с лёгкостью создавать нужные предметы и блоки, комбинируя их в соответствии со своими потребностями. Постоянно пополняемая коллекция деталей для крафта открывает всё новые конструкторские возможности.

Также в вашем распоряжении есть широчайший арсенал оружия для снаряжения боевых машин. А оружие вам точно пригодится, ведь вы будете часто участвовать в тактических сражениях против захватчиков, возводить мощные оборонительные укрепления и башни, организовывать рейды на вражеские базы в одиночку или объединяясь с друзьями по команде.