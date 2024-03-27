Причудливые транспортные средства и исследования планет с друзьями в релизном трейлере TerraTech Worlds

Если вы ищете игру про выживание в открытом мире с тематикой освоения космоса, то TerraTech Worlds может стать именно тем, что вам нужно. TerraTech Worlds уже доступна через ранний доступ в Steam.
Вместо того чтобы исследовать планету пешком, вам придется сконструировать транспортное средство для передвижения по поверхности планеты, собрав подходящие колеса, подвеску и оборудование, чтобы справиться с местностью в вашем текущем биоме, который может варьироваться от засушливой пустыни до заснеженной тундры. Вы также захотите добавить оружие для защиты, если столкнетесь с бродячими бандитами или другими инопланетными угрозами.
В TerraTech Worlds вам предстоит строить не только транспортные средства, но и базы. Устанавливая перерабатывающие заводы, вы сможете автоматизировать переработку сырья, которое собираете во время своих путешествий, открывая новые строительные блоки для дальнейшей модернизации баз и транспортных средств.
Вам также придется использовать свои строительные навыки для преодоления препятствий на самой планете, будь то наведение мостов через полноводные реки или сооружение пандусов для преодоления отвесной скалы, чтобы подняться на земли за ее пределами. У вас есть реальная возможность проявить свою креативность и изобретательность, собирая эти базы и сооружения, и единственным пределом ваших возможностей является ваше воображение... и, естественно, запасы ресурсов!
Astroneer получше будет)