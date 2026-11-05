Создатели хоррора Terrible Lizards вдохновлялись Roblox при разработке паркура от первого лица

Концепция перемещения и ключевые механики хоррора Terrible Lizards зародились благодаря пользовательским проектам на платформе Roblox. Геймдиректор студии WDR Studios Джон Джеларди рассказал о процессе формирования игрового процесса и причинах полного отказа от привычного для жанра огнестрельного оружия.

Во время исследования сетевых трендов внимание разработчика привлекла стремительно набиравшая популярность платформа Roblox. Изучая популярный режим Doors, Джеларди обратил внимание на динамику непрерывного преодоления комнат с принятием мгновенных решений на высокой скорости. Постоянный бег, уклонение от опасностей и выбор верного направления движения создавали ощущение непрерывного потока, которое автор давно не встречал в традиционных релизах.

Этот опыт напомнил разработчику классические платформеры эпохи 90-х годов, такие как Donkey Kong Country и Super Mario Land. Авторы решили перенести механику скоростного платформинга в трехмерное пространство с видом от первого лица. В отличие от большинства инди-разработок, команда категорически отвергла идею медленного симулятора ходьбы или шутера, сделав ставку на скорость реакции и владение телом персонажа.

Симуляторы ходьбы точно не подходят для такого проекта. Задача заключалась в том, чтобы сделать полноценный игровой процесс, а не очередную бродилку или генератор контента.

- Джон Джеларди, геймдиректор Terrible Lizards

Первый рабочий прототип будущей игры Джеларди собирал самостоятельно на движке Unreal Engine. Программист проекта создал базовые системы физики, после чего геймдиректор лично проектировал полосы препятствий. Тестирование проходило путем непрерывного многократного прохождения одних и тех же секций для полировки каждого прыжка, раскачки на балках и подката.

Основным источником страха в Terrible Lizards выступают не скримеры, а постоянное пространственное напряжение. Вид от первого лица существенно ограничивает кругозор игрока, заставляя ориентироваться на слух во время побега от массивных динозавров-мутантов. Любая ошибка в расчете дистанции прыжка или неверно выбранный дверной проем приводят к перехвату персонажа преследователем.

Релиз хоррора Terrible Lizards состоялся 29 октября на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Проект также доступен подписчикам сервиса Game Pass.