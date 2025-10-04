ЧАТ ИГРЫ
Terrifier: The ARTcade Game 2025 г.
Экшен, Аркада, Инди, Ретро
4.7 11 оценок

Арт в массы: кровавая демка Terrifier: The ARTcade Game уже в Steam

Simple Jack Simple Jack

Вышел официальный трейлер демо-версии ретро-аркады Terrifier: The ARTcade Game! В игре от студии Relevo вас ждет мрак, жесть и веселье: примерьте роль Арта-клоуна и отправляйтесь крушить врагов с бензопилой, тесаком и десятками других орудий хаоса. Уровни можно пройти соло или в кооперативе с друзьями.

В Terrifier: The ARTcade Game

игроки возьмут на себя роль Клоуна Арта, который врывается на съемочные площадки фильмов о его собственных злодеяниях. Вместо постановочных сцен ужаса, Арт устраивает настоящий хаос, расправляясь с полицейскими, пожарными, операторами, каскадерами, гримерами и случайными прохожими.

Демоверсия уже доступна бесплатно в Steam в рамках фестиваля Steam Next Fest, а также на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Полноценный релиз Terrifier: The ARTcade Game вскоре порадует игроков на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam).

Источник  
Комментарии:  1
WerGC

от этих квадратов тошно

3