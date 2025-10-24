Пиксельный кошмар в стиле ретро Terrifier: The ARTcade Game выйдет 21 ноября

Издатель Selecta Play и разработчик Relevo объявили дату выхода Terrifier: The ARTcade Game — сайд-скроллера в жанре beat 'em up, который появится на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam 21 ноября. Уже сейчас доступна новая демо-версия игры для ПК, позволяющая оценить динамику геймплея и кровавый хаос.

Terrifier: The ARTcade Game переносит игроков в мир пиксельного кровопролития, вдохновлённый классическими аркадами 80-х и 90-х. Главный герой — Арт Клоун, зловещий антагонист из серии фильмов Terrifier, готовый сеять хаос на съёмочных площадках, превращая каждое сражение в кровавое шоу.

Игра предлагает великолепную пиксельную графику и плавную анимацию, которая передаёт суть фильмов Terrifier. Игроки смогут объединиться в локальном кооперативе до четырёх человек, сражаясь вместе или друг против друга, используя арсенал от бензопил до тесаков, чтобы превращать врагов в кровавое месиво. Множество уникальных уровней и эпические битвы с боссами проверят навыки даже самых опытных бойцов, а чиптюн-саундтрек добавляет ностальгического ретро-колорита.

Каждый бой сопровождается эффектными атаками и фатальными добиваниями, превращающими каждую стычку в зрелищное кровавое зрелище. Игровые режимы варьируются от коротких аркадных сессий до продолжительных испытаний, позволяя выбрать подходящий стиль прохождения.

Terrifier: The ARTcade Game обещает стать праздником для фанатов ретро-аркад, хоррора и черного юмора. Готовы ли вы принять вызов и погрузиться в безумие Арта Клоуна? Уже 21 ноября начнётся настоящая резня в пиксельном мире!