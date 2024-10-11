По мотивам серии хорроров "Ужасающий" выпустят кровавый пиксельный битемап Terrifier: The ARTcade Game

Издатель Selecta Play и разработчик Relevo анонсировали новую игру Terrifier: The ARTcade Game, сайдскроллинговый beat 'em up, основанный на культовой серии фильмов ужасов "Ужасающий". Игра выйдет на платформах PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam в 2025 году.

Terrifier: The ARTcade Game предлагает игрокам погрузиться в атмосферу пиксельной бойни, наполненной кровавыми сражениями, мрачным юмором и динамичным действием. Игрокам предстоит взять на себя роль клоуна Арта — зловещего злодея, который устраивает хаос на различных съемочных площадках, где снимаются фильмы о нем.

Ключевыми особенностями игры станут пиксель-арт и анимация, многопользовательский кооператив на четырех игроков, разнообразное оружие — от бензопил до тесаков — и напряженные бои с боссами. Игроки смогут наслаждаться уникальными атаками и финишерами, а также шести режимами игры, что сделает каждый бой незабываемым.

Саундтрек в стиле «чиптюн» добавит игре ретро-атмосферы, погружая игроков в золотую эпоху видеоигр. Terrifier: The ARTcade Game обещает стать настоящим испытанием для любителей жанра и поклонников серии.