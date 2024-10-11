По мотивам серии хорроров "Ужасающий" выпустят кровавый пиксельный битемап Terrifier: The ARTcade Game

Издатель Selecta Play и разработчик Relevo анонсировали новую игру Terrifier: The ARTcade Game, сайдскроллинговый beat 'em up, основанный на культовой серии фильмов ужасов "Ужасающий". Игра выйдет на платформах PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam в 2025 году.
Terrifier: The ARTcade Game предлагает игрокам погрузиться в атмосферу пиксельной бойни, наполненной кровавыми сражениями, мрачным юмором и динамичным действием. Игрокам предстоит взять на себя роль клоуна Арта — зловещего злодея, который устраивает хаос на различных съемочных площадках, где снимаются фильмы о нем.
Ключевыми особенностями игры станут пиксель-арт и анимация, многопользовательский кооператив на четырех игроков, разнообразное оружие — от бензопил до тесаков — и напряженные бои с боссами. Игроки смогут наслаждаться уникальными атаками и финишерами, а также шести режимами игры, что сделает каждый бой незабываемым.
Саундтрек в стиле «чиптюн» добавит игре ретро-атмосферы, погружая игроков в золотую эпоху видеоигр. Terrifier: The ARTcade Game обещает стать настоящим испытанием для любителей жанра и поклонников серии.
// Nikita Varushkin
Выглядит как игра про Скотта Пилигрима, но за 3 копейки
Уровень на снежной улице вообще, будто, оттуда сворован
кто смотрел? штаны обосрались?)
Он не страшный - просто мерзотный... Хотя сам Арт забавный)
Отличные фильмы. Жестокие, именно такими и должны быть фильмы ужасов, а то сейчас все они больно лайтовые пошли.
Замечательный фильмец. Классический слэшер.
ждем новую франшизу Арт =)
Мммммм прям балуют меня разрабы 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤
типа doom 2 выпустят ? так он есть уже