Наследие настольной легенды: состоялся релиз тактической RPG Terrinoth : Heroes of Descent

Сегодня, 8 июня 2026 года, на ПК и консолях текущего поколения состоялся официальный релиз Terrinoth®: Heroes of Descent — амбициозной пошаговой тактической ролевой игры во вселенной культовой настолки Descent. Игра уже доступна для покупки, а в честь запуска разработчики из Artefacts Studio, Shine Group и издательство New Tales представили релизный трейлер.

О чем игра?

Сюжет проекта является полноценным самостоятельным приквелом к настольной кампании «Descent: Сказания тьмы» (Legends of the Dark). Силы зла стягиваются к границам Терринота, а глубоко в древних катакомбах скрыт могущественный артефакт, способный спасти или окончательно уничтожить этот мир. Игрокам предстоит взять под управление отряд искателей приключений и сорвать планы таинственного мастера оккультных искусств.

Ключевые особенности релиза:

Богатый контент: Сюжетная кампания разделена на 4 сюжетные главы и включает в себя 20 масштабных подземелий с уникальным окружением и полностью озвученными диалогами.

Сюжетная кампания разделена на 4 сюжетные главы и включает в себя с уникальным окружением и полностью озвученными диалогами. Разнообразие героев: На выбор доступны 8 уникальных персонажей со своими боевыми стилями, ветками прокачки и личными квестами.

На выбор доступны со своими боевыми стилями, ветками прокачки и личными квестами. Доступная, но глубокая тактика: Пошаговая боевая система избавлена от перегруженных правил. Победа зависит от грамотного позиционирования, линий видимости, учета высот и разрушительных комбо-атак (синергии) между героями.

Пошаговая боевая система избавлена от перегруженных правил. Победа зависит от грамотного позиционирования, линий видимости, учета высот и разрушительных комбо-атак (синергии) между героями. Кооператив до 4-х человек: Зачищать подземелья можно в одиночку или в команде с друзьями по сети. При этом товарищи могут беспрепятственно подключаться прямо посреди миссии .

Зачищать подземелья можно в одиночку или в команде с друзьями по сети. При этом товарищи могут беспрепятственно . Формат «Игровой вечер»: Структура миссий оптимизирована так, чтобы одно подземелье можно было комфортно пройти за один вечер.

Доступность и локализация:

Игра полностью поддерживает управление с контроллера и имеет текстовый перевод на русский язык. В российском сегменте Steam стоимость Terrinoth®: Heroes of Descent составляет 1019 рублей с учетом приветственной 15%-й скидки, которая действует в первые дни после релиза. Стандартная цена игры без скидки составит 1200 рублей.