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Terrinoth: Heroes of Descent 07.06.2026
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези
7.2 6 оценок

Наследие настольной легенды: состоялся релиз тактической RPG Terrinoth : Heroes of Descent

Апчхий Апчхий

Сегодня, 8 июня 2026 года, на ПК и консолях текущего поколения состоялся официальный релиз Terrinoth®: Heroes of Descent — амбициозной пошаговой тактической ролевой игры во вселенной культовой настолки Descent. Игра уже доступна для покупки, а в честь запуска разработчики из Artefacts Studio, Shine Group и издательство New Tales представили релизный трейлер.

О чем игра?

Сюжет проекта является полноценным самостоятельным приквелом к настольной кампании «Descent: Сказания тьмы» (Legends of the Dark). Силы зла стягиваются к границам Терринота, а глубоко в древних катакомбах скрыт могущественный артефакт, способный спасти или окончательно уничтожить этот мир. Игрокам предстоит взять под управление отряд искателей приключений и сорвать планы таинственного мастера оккультных искусств.

Ключевые особенности релиза:

  • Богатый контент: Сюжетная кампания разделена на 4 сюжетные главы и включает в себя 20 масштабных подземелий с уникальным окружением и полностью озвученными диалогами.
  • Разнообразие героев: На выбор доступны 8 уникальных персонажей со своими боевыми стилями, ветками прокачки и личными квестами.
  • Доступная, но глубокая тактика: Пошаговая боевая система избавлена от перегруженных правил. Победа зависит от грамотного позиционирования, линий видимости, учета высот и разрушительных комбо-атак (синергии) между героями.
  • Кооператив до 4-х человек: Зачищать подземелья можно в одиночку или в команде с друзьями по сети. При этом товарищи могут беспрепятственно подключаться прямо посреди миссии.
  • Формат «Игровой вечер»: Структура миссий оптимизирована так, чтобы одно подземелье можно было комфортно пройти за один вечер.

Доступность и локализация:

Игра полностью поддерживает управление с контроллера и имеет текстовый перевод на русский язык. В российском сегменте Steam стоимость Terrinoth®: Heroes of Descent составляет 1019 рублей с учетом приветственной 15%-й скидки, которая действует в первые дни после релиза. Стандартная цена игры без скидки составит 1200 рублей.

Релизы Трейлеры
11
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
PanKotovsky

Рогалик очередной или нормальная игра?

1
H-DS

Нормально они крутую настолку оцифровали

1