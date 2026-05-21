Terror: Endless Night получила кинематографический трейлер о пропавшей арктической экспедиции XIX века

Разработчики из Unseen Silence представили новый кинематографический трейлер Terror: Endless Night — атмосферной пошаговой стратегии с элементами психологического хоррора и выживания, вдохновлённой реальными историческими событиями.

Сюжет игры переносит игроков в XIX век, где им предстоит возглавить спасательное судно, отправленное на поиски двух легендарных кораблей британского Королевского флота — HMS Erebus и HMS Terror, исчезнувших во время экспедиции по поиску Северо-Западного прохода в Арктике.

История основана на реальной экспедиции сэра Джона Франклина 1845 года, которая считается одной из самых известных морских катастроф Британской империи. Оба корабля были обнаружены лишь в XXI веке: Erebus — в 2014 году, а Terror — в 2016-м.

В Terror: Endless Night игрокам предстоит не только управлять экипажем и распределять ресурсы, но и принимать тяжёлые моральные решения в условиях голода, холода и изоляции. Разработчики подчёркивают, что система психического состояния экипажа станет одной из ключевых механик: моряки могут впадать в отчаяние, терять рассудок и даже погибать от собственных действий.

Авторы описывают проект как смесь пошаговой стратегии, survival horror и менеджмента экипажа. Игрокам придётся следить за запасами угля и еды, поддерживать дисциплину на корабле и решать, насколько далеко они готовы зайти ради выживания экспедиции.

За разработку отвечает польская студия Unseen Silence, а издателями выступают Feardemic и Fallen Leaf. Ранее Feardemic уже выпускала хоррор-проекты и игры с мрачной атмосферой.

Визуально игра делает ставку на мрачную арктическую эстетику, постоянную полярную ночь и чувство безысходности. Многие журналисты уже сравнивают проект с сериалом «Террор» по роману Дэна Симмонса, а также с Frostpunk и This War of Mine.

Дата выхода Terror: Endless Night пока официально не объявлена, однако разработчики подтвердили, что релиз состоится на PC, а сама игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.