В Steam бесплатно раздают хоррор про "плохой выходной": Terrors to Unveil - Day Off доступна всем желающим

Steam продолжает радовать любителей бесплатных находок — на этот раз стартовала раздача инди-хоррора Terrors to Unveil — Day Off. Идея у игры довольно простая, но рабочая: 26-летний Джек Уильямс наконец-то получает долгожданный выходной, однако вместо отдыха сталкивается с чем-то явно неестественным в собственном доме.

На фоне многих однотипных хорроров проект выделяется не масштабом, а подачей. Визуально он стилизован под старые кассетные записи — тот самый «VHS-эффект», который уже стал почти отдельным жанровым клише, но здесь он работает в пользу атмосферы. И, что неожиданно приятно для бесплатного проекта, разработчик обещает не просто скримеры, а полноценную историю с двумя концовками и диалогами с NPC.

Отдельная деталь — поддержка взаимодействия через микрофон. Это добавляет игре лёгкий налёт иммерсивности, пусть и не революционный, но всё же заметно оживляющий типичный инди-хоррор-формат.

Проект также имеет перевод на русский язык, что для подобных нишевых игр всё ещё не гарантировано и приятно расширяет аудиторию. В целом Terrors to Unveil — Day Off выглядит как типичный представитель инди-хоррора: не пытается конкурировать с крупными релизами, но старается брать атмосферой и идеей «обычного человека в неправильном дне».

Раздача действует ограниченное время — до 19 мая, так что игра скорее из категории «взять сейчас и проверить позже», чем обязательный must-play. Но как бесплатный способ провести вечер в слегка тревожной атмосфере — вполне неплохой вариант.