Моддер работает над улучшенной версией Test Drive Unlimited: поддержка современных ОС, кросс-платформа и новый рендеринг

Как стало известно, моддер opentdu работает над декомпиляцией оригинальной Test Drive Unlimited.

Моддер планирует обеспечить стабильную работу игры на современных операционных системах. Декомпиляция игры позволит портировать её на другие платформы, а так же внедрить ряд улучшений: убрать ограничение кадров для ИИ, удалить зависимости WinAPI/D3D9, внедрить современный рендеринг и технологии (трассировку лучей, DLSS, FSR), исправить существующие проблемы безопасности, а также восстановить вырезанный контент (например, пешеходов, прогулку на лодке, систему грязи).

Сначала моддер планирует запустить базовые системы, затем основные игровые режимы (например, Sandbox или CarShowcase) и, наконец, начать работу над FreeRide/реализовать систему потоковой трансляции мира/онлайн.

В качестве дополнительных целей opentdu рассматривает возможность добавления нативной поддержки модов, непосредственно интегрированную в игру, поддержку ассетов Test Drive Unlimited 2 и т.д.

Когда именно состоится релиз Open Test Drive Unlimited - на данный момент неизвестно.