2-е крупное обновление TDU Solar Crown содержит более 40 исправлений ошибок, повышает стабильность и производительность

KT Racing объявила, что второе крупное обновление для Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет завтра, и поделилась полными заметками к патчу. Это обновление обещает принести много улучшений. По словам разработчиков, патч #2 улучшит стабильность игры. Более того, он улучшит графику и производительность.

Если говорить более подробно, обновление снижает влияние теней на производительность. Оно также добавляет различные оптимизации для улучшения потребления памяти. Мало того, оно улучшает глобальное освещение и производительность трассировки октодерева. Кроме того, оно улучшает качество теней, создаваемых фарами, а также качество SSR.

Как уже говорилось, это второе обновление содержит около 40 исправлений ошибок. Так, например, он исправляет случаи, когда NPC могли пробежать сквозь них. Он также исправляет заборы, которые иногда не имели коллизий, а также проблему, когда автомобили могли менять цвет в зависимости от расстояния. Кроме того, он исправляет два софт-лока. Первый мог возникнуть при открытии карты одновременно с различными меню, тогда как второй мог возникнуть при одновременной остановке и ускорении во время кат-сцен с Вивиан.

Также стоит отметить, что этот патч улучшает общую совместимость руля. Например, он исправляет привязку и предустановку по умолчанию на руле Thrustmaster TMX. Он также исправляет привязку по умолчанию Logitech G923 и предустановку по умолчанию для устройств Moza.

Вы можете найти полный список изменений по ссылке.