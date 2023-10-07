Авторы Test Drive Unlimited: Solar Crown ответили на вопросы игроков и показали кусочек нового геймплея

В Steam разработчики Test Drive Unlimited: Solar Crown опубликовали пятое письмо к игрокам, в котором рассказали о ходе работы над игрой. В нем авторы попытались развеять опасения игроков, возникшие после недавнего показа альфа-версии. Многое из того, что там было показано, очень понравилось поклонникам серии, но были высказаны опасения по поводу очень жесткой работы камеры.
Разработчики пояснили, что в игре предусмотрено два режима внешней камеры. Один из них, показанный на вышеупомянутых кадрах, специально низкодинамичный, чтобы лучше соответствовать расслабленной езде, в которой мы будем любоваться локациями. Однако будет и классическая гоночная камера, гибко подстраивающаяся под ритм движения. Это будет показано в следующем ролике.
Разработчики также объявили, что в игру вернется система F.R.I.M. (Free Ride Instant Money), дебютировавшая в Test Drive Unlimited 2, которая позволит игрокам зарабатывать деньги в открытом мире за счет эффективного вождения. Игроку предстоит выполнять различные достижения, увеличивая банк, и когда он сочтет, что его счет достаточно высок, он сможет обналичить его. Однако при любом столкновении счетчик будет обнуляться, так что придется соизмерять риски и потенциальные вознаграждения.
Авторы также объявили, что 27 октября состоится второе игровое испытание, опять же исключительно на ПК. В нем примут участие избранные подписчики официальной рассылки, включая всех тех, кто прошел квалификацию в предыдущем тесте.
Напомним, что Test Drive Unlimited: Solar Crown выходит на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStaton 5, релиз ожидается в начале следующего года.
чтот нынче много стало игр в жанре гонок, многие из них очень даже ничего но душноватый жанр, хочется что нибудь с крутым геймплеем и сюжетом с интересными миссиями… а гонки да красиво, иногда даже технологично, тут и аркады и не аркады все вроде есть но скучно
Круто, мобильная игра для ПеКа и Консолей