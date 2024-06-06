Более 10 минут езды по открытому миру в гоночной аркаде Test Drive Unlimited: Solar Crown

Уже этой весной фанаты гоночных игр наконец-то дождутся возвращения популярной серии Test Drive, которая выйдет после перерыва длиной в 12 лет. Разработчики из студии KT Racing обещают воссоздать разнообразный открытый мир в Test Drive Unlimited: Solar Crown со множеством гонок и дополнительных испытаний для игрока на живописном острове Гонконг. Оценить масштаб игрового мира и его красоту можно в свежем геймплейном ролике.
Команда GameRiot провела несколько часов, играя в Test Drive Unlimited: Solar Crown во время недавнего закрытого тестирования. В результате у нас есть целых 11 минут демонстрации игрового процесса гоночной аркады и первые впечатления от последней версии игры. Судя по всему, журналистам понравилась современная игра в этой франшизе. Среди положительных моментов отмечается большое разнообразие машин, а также их уникальное поведение на дороге.
Сообщается, что в Test Drive Unlimited: Solar Crown не вернется механика покупки домов, которая присутствовала в прошлых играх серии. Вместо этого игрокам будет доступен номер в отеле, который включает в себя гараж на шесть автомобилей. Разработчики уверяют, что в игре не будет микротранзакций, поэтому все машины придется разблокировать, проходя гонки.
Выглядит как-то деревянно
Ну, тут зависит от того, сколько до выхода игры, внешность у игры уже весьма достойная, если есть время, физику можно и подтянуть. Другой вопрос, а будут ли они этим заниматься.
Коробочная физика, вот что мы ждали?(
Вроде нормально. Не FH5, но и не The Crew. Где-то между ними
не впечатляет
Атмосферно. Выглядит интереснее Crew Motorsport
Будь трижды проклято это левостороннее движение в гоночных играх. Меня FH4 до сих пор вымораживает этим, а тут еще одни умники нашлись.
Какая разница, как будто кто-то в гонках по правилам ездит и исключительно по своей половине дороги
физика скорости падения примерно как на луне)))
Само по себе наличие высотного города, с многоуровневыми развязками это +, но выглядит он при этом безжизненным - трафика совсем мало, людей пешеходов нет вообще (или я не заметил), да и все встречные машины с тёмными стёклами по кругу. Может к релизу что-нибудь тут и поправят.
Думал уж было, что и не покажут основную фишку игры с автосалонами, ан нет ~ на 8.20 как раз показывают автосалон! И вот он выглядит круто 👍🏻
Да, будет или не будет полиция в игре?
физика днище