Добро пожаловать на Ибицу! В Test Drive Unlimited Solar Crown стартовал второй сезон

Test Drive Unlimited Solar Crown запускает второй сезон, и с ним приходит возвращение культовой локации — острова Ибица. Теперь игроки смогут исследовать знаменитый курорт с его реальными достопримечательностями, такими как собор Санта-Мария и пляж Фигератас. Для этого необходимо достичь 12 уровня репутации и выбрать один из кланов, Sharps или Streets.

Сезон также приносит множество нововведений. В игре появились новые автомобили, включая Ferrari California, Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition и Chevrolet Corvette C1, а также новый бесплатный Solar Pass с 25 уровнями, который открывает косметические награды и эксклюзивный Lamborghini Diablo VT.

Кроме того, введены новые соревновательные элементы и улучшения игрового процесса. Игроки могут теперь наслаждаться улучшенной анимацией руля и голосовым чатом в открытом мире, а также более сбалансированным поведением ИИ. Оптимизация игры для PlayStation 5® Pro улучшает графику, предлагая два режима: Performance (1440p / 60 FPS) и Quality (2160p TAA Upscaling / 30 FPS).