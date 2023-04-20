Test Drive Unlimited Solar Crown 2023 г.
7.7 103 оценки

Два новых скриншота из игры Test Drive Unlimited Solar Crown

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Pavel Rally
Новости

Издатель Nacon и разработчики Kylotonn начали активную фазу рекламной компании своей новой гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown, в начале недели они опубликовали скриншот на котором изображён Мерседес на ночной заправке, наверно здесь предлагают оценить освещение в игре. Ближе к концу недели был опубликован ещё один скриншот на котором изображён Фольксваген Жук на раллийной трассе, возможно это отсылка к раллийным играм Kylotonn, раньше они занимались серией WRC.

Скриншоты
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Foma Fomich

Жду релиза, главное, чтоб не опрафанились как со TDU 2. Первая шикарная часть.

2
Александр Душкин

А что со второй частью не так?

6
kant_7

как по мне, то первая ни о чем. а вторая уже со смыслом и физика лучше.

1
User1105

Магазин на заправке прям как квартиры в гта дефинитив эдишн xD

1
Batchankoff

Так это... на каждой заправке полки с едой, водой, всякими штуками для авто, и на некоторых даже кафе есть своё.
Или я не уловил суть коммента и вы про графен, мол такой же эффект?

1
Александр Душкин

Если есть АЗС то возможно они будут работать?

1
Void111

Ну в TDU2 надо было заправляться, вроде как, так что вполне вероятно

2
Александр Душкин Void111

Разве!? Может на лицухе?

1
DG LOG Александр Душкин

нет. я в нее много играл круизы с в тду2 были супер шикарны

1
kant_7 Void111

откуда заправки в ТДУ2 ?? и после чего там было заправляться ??

нет там заправок. в аркаде заправки, это жесть просто.

1
Void111

Надеюсь поведение авто будет хотя-бы как у TDU - 1я часть, я уж не говорю про форзу хорайзон. В TDU2 не смог просто играть из-за отвратительного управления и поведения физики автомобиля

1
Александр Душкин

Нормально все управлялось.Мой старый руль Defender хорошо работал.

1
kant_7

это как раз в первой физика никакая. и графика никакая, а во второй нормальная. что на руле, что на клавиатуре.

на геймпаде не играл, так что, не скажу.

1
kant_7 Александр Душкин

я во второй руль вообще убрал, так как на клаве повороты проще пройти на опережение.

особенно на джипарях. руль проигрывает клавиатуре.

1
JohnTornton

когда нибудь смогут из скриншотов сделать гифку и выдадут её за геймплей

1