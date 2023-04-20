Два новых скриншота из игры Test Drive Unlimited Solar Crown ©

Издатель Nacon и разработчики Kylotonn начали активную фазу рекламной компании своей новой гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown, в начале недели они опубликовали скриншот на котором изображён Мерседес на ночной заправке, наверно здесь предлагают оценить освещение в игре. Ближе к концу недели был опубликован ещё один скриншот на котором изображён Фольксваген Жук на раллийной трассе, возможно это отсылка к раллийным играм Kylotonn, раньше они занимались серией WRC.