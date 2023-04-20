Два новых скриншота из игры Test Drive Unlimited Solar Crown

Издатель Nacon и разработчики Kylotonn начали активную фазу рекламной компании своей новой гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown, в начале недели они опубликовали скриншот на котором изображён Мерседес на ночной заправке, наверно здесь предлагают оценить освещение в игре. Ближе к концу недели был опубликован ещё один скриншот на котором изображён Фольксваген Жук на раллийной трассе, возможно это отсылка к раллийным играм Kylotonn, раньше они занимались серией WRC.
Жду релиза, главное, чтоб не опрафанились как со TDU 2. Первая шикарная часть.
А что со второй частью не так?
как по мне, то первая ни о чем. а вторая уже со смыслом и физика лучше.
Магазин на заправке прям как квартиры в гта дефинитив эдишн xD
Так это... на каждой заправке полки с едой, водой, всякими штуками для авто, и на некоторых даже кафе есть своё.
Или я не уловил суть коммента и вы про графен, мол такой же эффект?
Если есть АЗС то возможно они будут работать?
Ну в TDU2 надо было заправляться, вроде как, так что вполне вероятно
Разве!? Может на лицухе?
нет. я в нее много играл круизы с в тду2 были супер шикарны
откуда заправки в ТДУ2 ?? и после чего там было заправляться ??
нет там заправок. в аркаде заправки, это жесть просто.
Надеюсь поведение авто будет хотя-бы как у TDU - 1я часть, я уж не говорю про форзу хорайзон. В TDU2 не смог просто играть из-за отвратительного управления и поведения физики автомобиля
Нормально все управлялось.Мой старый руль Defender хорошо работал.
это как раз в первой физика никакая. и графика никакая, а во второй нормальная. что на руле, что на клавиатуре.
на геймпаде не играл, так что, не скажу.
я во второй руль вообще убрал, так как на клаве повороты проще пройти на опережение.
особенно на джипарях. руль проигрывает клавиатуре.
когда нибудь смогут из скриншотов сделать гифку и выдадут её за геймплей