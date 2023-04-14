Гонконг воссоздан в масштабе 1:1 - Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown поделились свежей информацией

Фанаты серии игр Test Drive могут возрадоваться, ведь разработчики наконец-то рассказали о карте и исследовании мира гоночной аркады Test Drive Unlimited Solar Crown. Все события грядущего проекта будут протекать в границах Гонконга, который был воссоздан в масштабе 1:1. То есть все достопримечательности, трассы, сооружения и другие элементы местной инфраструктуры можно будет исследовать, не выходя из виртуального автомобиля.
Гонщикам будет доступно более 600 км дорог, среди которых встретятся не только узкие улочки и автомагистрали, но и малоисследованные пути для внедорожников. Конечно, помимо масштабной локации и разных типов покрытия, новый Test Drive предложит продвинутую систему смены погоды, а также дня и ночи. Игроки смогут начать покатушки на рассвете в ясную погоду и закончить глубокой ночью в сильный шторм. При этом мокрая дорога будет напрямую влиять на поведение техники: асфальт станет более скользким, а бездорожье – вязким и менее контролируемым.
В Test Drive Unlimited Solar Crown предстоит исследовать 14 районов, наполненных немалым количеством событий, гонок, предметов и секретов, которые нужно отыскать для открытия определенных бонусов. Из ивентов авторы отметили знакомый фанатам франшизы поиск обломков затонувших кораблей – да, они тут тоже будут.
Ко всему прочему, было представлено большое количество потрясающих скриншотов, где показаны некоторые места внутриигрового Гонконга.
всё знакомые места (нет)
Нраица
https://www.playground.ru/test_drive_unlimited_solar_crown/news/razrabotchiki_test_drive_unlimited_solar_crown_podelilis_novoj_informatsiej_i_skrinshotami-1619053
А геймплей???????????????????????
это получается карта меньше чем в первой части 2006-го года?
Да. Но, предположительно, более детализированная.
без русского языка она мне ненужна даже на торенте!!! в стиме только текст пока что! озвучки и субтитров нет!
Вряд ли на торренте будет, т.к. игра ММО.
ты вообще понял что я написал?
Именно понял, ты открыл тему про торрент.
Там вообще только пока что английская озвучка, игра ещё не законченная, субтитры всё равно будут, а озвучка зависит от издателя в России.
Даже если будет полностью на русском, игра не будет на торренте.