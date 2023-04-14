Test Drive Unlimited Solar Crown
7.7 97 оценок

Гонконг воссоздан в масштабе 1:1 - Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown поделились свежей информацией

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4efy
Новости

Фанаты серии игр Test Drive могут возрадоваться, ведь разработчики наконец-то рассказали о карте и исследовании мира гоночной аркады Test Drive Unlimited Solar Crown. Все события грядущего проекта будут протекать в границах Гонконга, который был воссоздан в масштабе 1:1. То есть все достопримечательности, трассы, сооружения и другие элементы местной инфраструктуры можно будет исследовать, не выходя из виртуального автомобиля.

Гонщикам будет доступно более 600 км дорог, среди которых встретятся не только узкие улочки и автомагистрали, но и малоисследованные пути для внедорожников. Конечно, помимо масштабной локации и разных типов покрытия, новый Test Drive предложит продвинутую систему смены погоды, а также дня и ночи. Игроки смогут начать покатушки на рассвете в ясную погоду и закончить глубокой ночью в сильный шторм. При этом мокрая дорога будет напрямую влиять на поведение техники: асфальт станет более скользким, а бездорожье – вязким и менее контролируемым.

В Test Drive Unlimited Solar Crown предстоит исследовать 14 районов, наполненных немалым количеством событий, гонок, предметов и секретов, которые нужно отыскать для открытия определенных бонусов. Из ивентов авторы отметили знакомый фанатам франшизы поиск обломков затонувших кораблей – да, они тут тоже будут.

Ко всему прочему, было представлено большое количество потрясающих скриншотов, где показаны некоторые места внутриигрового Гонконга.

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ПК Индустрия
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
besnovaty1986

всё знакомые места (нет)

0
Derdinator7856

Нраица

-1
monk70

https://www.playground.ru/test_drive_unlimited_solar_crown/news/razrabotchiki_test_drive_unlimited_solar_crown_podelilis_novoj_informatsiej_i_skrinshotami-1619053

-1
oldhoudini

А геймплей???????????????????????

-1
Flashet

это получается карта меньше чем в первой части 2006-го года?

-1
Derdinator7856

Да. Но, предположительно, более детализированная.

-1
RSV_GAMER_1987

без русского языка она мне ненужна даже на торенте!!! в стиме только текст пока что! озвучки и субтитров нет!

-10
ugf16349

Вряд ли на торренте будет, т.к. игра ММО.

0
RSV_GAMER_1987 ugf16349

ты вообще понял что я написал?

-5
ugf16349 RSV_GAMER_1987

Именно понял, ты открыл тему про торрент.

1
kotasha

Там вообще только пока что английская озвучка, игра ещё не законченная, субтитры всё равно будут, а озвучка зависит от издателя в России.

-1
ugf16349 RSV_GAMER_1987

Даже если будет полностью на русском, игра не будет на торренте.

0