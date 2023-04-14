Гонконг воссоздан в масштабе 1:1 - Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown поделились свежей информацией ©

Фанаты серии игр Test Drive могут возрадоваться, ведь разработчики наконец-то рассказали о карте и исследовании мира гоночной аркады Test Drive Unlimited Solar Crown. Все события грядущего проекта будут протекать в границах Гонконга, который был воссоздан в масштабе 1:1. То есть все достопримечательности, трассы, сооружения и другие элементы местной инфраструктуры можно будет исследовать, не выходя из виртуального автомобиля.

Гонщикам будет доступно более 600 км дорог, среди которых встретятся не только узкие улочки и автомагистрали, но и малоисследованные пути для внедорожников. Конечно, помимо масштабной локации и разных типов покрытия, новый Test Drive предложит продвинутую систему смены погоды, а также дня и ночи. Игроки смогут начать покатушки на рассвете в ясную погоду и закончить глубокой ночью в сильный шторм. При этом мокрая дорога будет напрямую влиять на поведение техники: асфальт станет более скользким, а бездорожье – вязким и менее контролируемым.

В Test Drive Unlimited Solar Crown предстоит исследовать 14 районов, наполненных немалым количеством событий, гонок, предметов и секретов, которые нужно отыскать для открытия определенных бонусов. Из ивентов авторы отметили знакомый фанатам франшизы поиск обломков затонувших кораблей – да, они тут тоже будут.

Ко всему прочему, было представлено большое количество потрясающих скриншотов, где показаны некоторые места внутриигрового Гонконга.