Гоночная игра Test Drive Unlimited: Solar Crown обошла RoboCop: Rogue City и установила рекорд по предзаказам

Разработчикам из студии KT Racing удалось весьма успешно вернуть внимание геймеров к давно позабытой серии гоночных игр Test Drive Unlimited. По крайней мере, так утверждает недавний отчет издателя новой части, компании Nacon, в котором зафиксированы рекордные продажи предзаказов. Прямо сейчас Test Drive Unlimited: Solar Crown — это самый успешный проект французского издателя, которому удалось установить новый рекорд.

Как сообщается, ранее рекорд по продажам предзаказов принадлежал шутеру от первого лица RoboCop: Rogue City. Игра про Робокопа по-прежнему остается самым успешным проектом Nacon, однако Test Drive Unlimited: Solar Crown удалось превзойти её по числу предварительных покупок на ПК и консолях.

Точные данные о продажах издатель не раскрывает. В Nacon лишь отметили, что зафиксировали "рекорд" предзаказов и выразили благодарность сообществу за оказанное доверие. Компания обещает активно поддерживать проект и студию KT Racing. Вероятно, такой успех был обеспечен временной демоверсией в Steam, где каждый желающий мог опробовать игру.

Test Drive Unlimited: Solar Crown будет доступна для игры уже 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.