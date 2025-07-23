Казино Test Drive Unlimited Solar Crown запрещено более чем в 60 странах

Сегодняшнее (23 июля) обновление 4-го сезона Test Drive Unlimited Solar Crown возвращает казино, популярное место в Test Drive Unlimited 2. До 32 игроков могут войти в новое казино и потратить игровую валюту на игровом автомате, чтобы выиграть фишки или главный приз: Mercedes-AMG Black Series.

К сожалению, есть одна загвоздка. В зависимости от места жительства игроков, доступ к казино может быть ограничен из-за законов об азартных играх.

Согласно описанию обновления 4-го сезона, казино недоступно более чем в 60 странах, включая Китай, Австралию, Индию, Бразилию, Польшу и Португалию. KT Racing заявляет, что это связано «с ограничениями по рейтингам и азартным играм».

В настоящее время казино Test Drive Unlimited Solar Crown ограничено в следующих странах:

Спойлер

Африка Алжир

Египет

Ливия

Мали

Мавритания

Марокко

Судан

Тунис Латинская Америка Аргентина

Бразилия

Куба

Эквадор Азия и Ближний Восток Афганистан

Азербайджан

Бахрейн

Бангладеш

Бутан

Бруней

Камбоджа

Китай

Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Израиль

Иордания

Кувейт

Ливан

Малайзия

Мальдивы

Непал

Северная Корея

Оман

Пакистан

Катар

Саудовская Аравия

Сингапур

Шри-Ланка

Сирия

Тайвань

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Вьетнам

Йемен Европа Босния и Герцеговина

Чехия

Греция

Исландия

Черногория

Польша

Португалия

Сербия

Словакия

Словения

Украина Океания Австралия

Фиджи

Папуа — Новая Гвинея

Самоа

Тувалу

К сожалению, это также означает, что игроки из стран с ограниченным доступом не смогут получить доступ к призовому автомобилю Mercedes-AMG Black Series Black, участвующему в розыгрыше джекпота. Пока KT Racing не предложит альтернативное решение, выиграть джекпот в игровом автомате казино — единственный способ разблокировать этот автомобиль.