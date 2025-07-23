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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.7 372 оценки

Казино Test Drive Unlimited Solar Crown запрещено более чем в 60 странах

monk70 monk70

Сегодняшнее (23 июля) обновление 4-го сезона Test Drive Unlimited Solar Crown возвращает казино, популярное место в Test Drive Unlimited 2. До 32 игроков могут войти в новое казино и потратить игровую валюту на игровом автомате, чтобы выиграть фишки или главный приз: Mercedes-AMG Black Series.

К сожалению, есть одна загвоздка. В зависимости от места жительства игроков, доступ к казино может быть ограничен из-за законов об азартных играх.

Согласно описанию обновления 4-го сезона, казино недоступно более чем в 60 странах, включая Китай, Австралию, Индию, Бразилию, Польшу и Португалию. KT Racing заявляет, что это связано «с ограничениями по рейтингам и азартным играм».

В настоящее время казино Test Drive Unlimited Solar Crown ограничено в следующих странах:

Спойлер

Африка

  • Алжир
  • Египет
  • Ливия
  • Мали
  • Мавритания
  • Марокко
  • Судан
  • Тунис

Латинская Америка

  • Аргентина
  • Бразилия
  • Куба
  • Эквадор

Азия и Ближний Восток

  • Афганистан
  • Азербайджан
  • Бахрейн
  • Бангладеш
  • Бутан
  • Бруней
  • Камбоджа
  • Китай
  • Индия
  • Индонезия
  • Иран
  • Ирак
  • Израиль
  • Иордания
  • Кувейт
  • Ливан
  • Малайзия
  • Мальдивы
  • Непал
  • Северная Корея
  • Оман
  • Пакистан
  • Катар
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Шри-Ланка
  • Сирия
  • Тайвань
  • Таиланд
  • Турция
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Вьетнам
  • Йемен

Европа

  • Босния и Герцеговина
  • Чехия
  • Греция
  • Исландия
  • Черногория
  • Польша
  • Португалия
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Украина

Океания

  • Австралия
  • Фиджи
  • Папуа — Новая Гвинея
  • Самоа
  • Тувалу

К сожалению, это также означает, что игроки из стран с ограниченным доступом не смогут получить доступ к призовому автомобилю Mercedes-AMG Black Series Black, участвующему в розыгрыше джекпота. Пока KT Racing не предложит альтернативное решение, выиграть джекпот в игровом автомате казино — единственный способ разблокировать этот автомобиль.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
TerryTrix

А ограничить саму игру никак, вместе с казино??

5
sa1958

Ну и ладно.

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