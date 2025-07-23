Казино Test Drive Unlimited Solar Crown запрещено более чем в 60 странах

Сегодняшнее (23 июля) обновление 4-го сезона Test Drive Unlimited Solar Crown возвращает казино, популярное место в Test Drive Unlimited 2. До 32 игроков могут войти в новое казино и потратить игровую валюту на игровом автомате, чтобы выиграть фишки или главный приз: Mercedes-AMG Black Series.
К сожалению, есть одна загвоздка. В зависимости от места жительства игроков, доступ к казино может быть ограничен из-за законов об азартных играх.
Согласно описанию обновления 4-го сезона, казино недоступно более чем в 60 странах, включая Китай, Австралию, Индию, Бразилию, Польшу и Португалию. KT Racing заявляет, что это связано «с ограничениями по рейтингам и азартным играм».
В настоящее время казино Test Drive Unlimited Solar Crown ограничено в следующих странах:
Африка
- Алжир
- Египет
- Ливия
- Мали
- Мавритания
- Марокко
- Судан
- Тунис
Латинская Америка
- Аргентина
- Бразилия
- Куба
- Эквадор
Азия и Ближний Восток
- Афганистан
- Азербайджан
- Бахрейн
- Бангладеш
- Бутан
- Бруней
- Камбоджа
- Китай
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Ирак
- Израиль
- Иордания
- Кувейт
- Ливан
- Малайзия
- Мальдивы
- Непал
- Северная Корея
- Оман
- Пакистан
- Катар
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Шри-Ланка
- Сирия
- Тайвань
- Таиланд
- Турция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Вьетнам
- Йемен
Европа
- Босния и Герцеговина
- Чехия
- Греция
- Исландия
- Черногория
- Польша
- Португалия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Украина
Океания
- Австралия
- Фиджи
- Папуа — Новая Гвинея
- Самоа
- Тувалу
К сожалению, это также означает, что игроки из стран с ограниченным доступом не смогут получить доступ к призовому автомобилю Mercedes-AMG Black Series Black, участвующему в розыгрыше джекпота. Пока KT Racing не предложит альтернативное решение, выиграть джекпот в игровом автомате казино — единственный способ разблокировать этот автомобиль.
А ограничить саму игру никак, вместе с казино??
Ну и ладно.