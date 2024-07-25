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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.6 216 оценок

KT Racing представила новый трейлер Test Drive Unlimited: Solar Crown посвященный Ferrari

AceTheKing
Новости

Издатель Nacon и студия KT Racing выпустили новый трейлер предстоящей Test Drive Unlimited: Solar Crown, который посвящен автомобилям Ferrari.

Test Drive Unlimited Solar Crown перенесет игроков на остров Гонконг, представляющий собой полноразмерное воссоздание реальности с сочетанием застроенных городов и густой дикой природы. В игре будет много скоростных гонок, игроки будут выбирать между кланами Sharp и Street, которые борются за первенство на гонконгских дорогах.

Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 12 сентября 2024 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
001fess

Мертворожденный проект

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SonyK_2
KT Racing представила новый трейлер...

Как этот трейлер посмотреть, если "Видео недоступно"?

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AceTheKing

Издатель гений - скрыл видео по какой-то причине, возможно раньше времени опубликовали. Обновил ссылку в новости.

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