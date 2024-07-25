KT Racing представила новый трейлер Test Drive Unlimited: Solar Crown посвященный Ferrari

Издатель Nacon и студия KT Racing выпустили новый трейлер предстоящей Test Drive Unlimited: Solar Crown, который посвящен автомобилям Ferrari.

Test Drive Unlimited Solar Crown перенесет игроков на остров Гонконг, представляющий собой полноразмерное воссоздание реальности с сочетанием застроенных городов и густой дикой природы. В игре будет много скоростных гонок, игроки будут выбирать между кланами Sharp и Street, которые борются за первенство на гонконгских дорогах.

Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 12 сентября 2024 года.