NACON приглашает владельцев PlayStation 5 бесплатно опробовать Test Drive Unlimited Solar Crown

В завершение 2024 года NACON и KT Racing приглашают владельцев PlayStation 5 бесплатно опробовать Test Drive Unlimited Solar Crown! С 27 по 31 декабря игроки смогут исследовать острова Гонконг и Ибицу в масштабе 1:1. Для тех, кто решит продолжить игру, на Золотое издание доступна скидка 40%.
Бесплатная версия открывает доступ ко всему контенту игры, а прогресс можно перенести в полную версию. Скачать её можно в PlayStation Store. Позднее аналогичные выходные пройдут на Xbox и ПК.
Особенности второго сезона
- Открытие Ибицы с её знаковыми локациями.
- Новые автомобили и социальный хаб.
- Улучшения: доработка поведения ИИ, регулировка руля (до 1080°), голосовой чат.
- Требуется 12 уровень репутации для открытия новых миссий.
Test Drive Unlimited Solar Crown предлагает захватывающие гонки, стиль жизни и социальное взаимодействие на фоне реалистично воссозданных Гонконга и Ибицы. Настоящие гонки, более 600 км дорог и свыше 100 автомобилей ждут вас!
Сук, как же задолбали эти однообразные гонки, где норм игры с машинами, Твистед Метал, Винджелент8 и прочее
даром не надо
уверен что дерьмо?
бету погонял хватило😀ну оно какое то деревянное
хоть тебя и минусят хз за что, но игра до сих пор не очень, вылеты во время гонок до сих пор присутствуют, город выглядит хуже чем в the crew 2 где весь мир как пластик кроме дорог и самих машин, физику пытаются исправить но выглядит плохо и работает тоже плохо особенно офроуд составляющая... с балансом тоже проблемы, онлайн на пк маленький и самое хреновое что привязки к сессиям, если ты заходишь в игру тебя привязывают к какому-то лобби который создал другой игрок и если он завершает игру или вылетает то ты вылетаешь вместе с ним.... так что наследник получился плохо мб допилят если есть деняки...