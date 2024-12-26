NACON приглашает владельцев PlayStation 5 бесплатно опробовать Test Drive Unlimited Solar Crown

В завершение 2024 года NACON и KT Racing приглашают владельцев PlayStation 5 бесплатно опробовать Test Drive Unlimited Solar Crown! С 27 по 31 декабря игроки смогут исследовать острова Гонконг и Ибицу в масштабе 1:1. Для тех, кто решит продолжить игру, на Золотое издание доступна скидка 40%.

Бесплатная версия открывает доступ ко всему контенту игры, а прогресс можно перенести в полную версию. Скачать её можно в PlayStation Store. Позднее аналогичные выходные пройдут на Xbox и ПК.

Особенности второго сезона

Открытие Ибицы с её знаковыми локациями.

Новые автомобили и социальный хаб.

Улучшения: доработка поведения ИИ, регулировка руля (до 1080°), голосовой чат.

Требуется 12 уровень репутации для открытия новых миссий.

Test Drive Unlimited Solar Crown предлагает захватывающие гонки, стиль жизни и социальное взаимодействие на фоне реалистично воссозданных Гонконга и Ибицы. Настоящие гонки, более 600 км дорог и свыше 100 автомобилей ждут вас!