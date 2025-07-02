Не сдаются: разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown продлевают поддержку игры на второй год

Разработчики из KT Racing объявили, что четвёртый сезон, который станет заключительным в первом году поддержки выйдет во второй половине июля. В нем как и было известно ранее будут представлены разного вида казино, новые автомобили, улучшения качества жизни и многое другое

Для многих стало удивлением, что вслед за анонсом четвёртого сезона, последовал анонс ещё четырёх сезонов, которые выйдут во второй год поддержки. Подробности обещали рассказать чуть позднее.

Также стало известно, что разработчики прислушиваются к мнениям игроков и оффлайн-режим игры будет выпущен во второй год поддержки, ведь изначально игра позиционировалась как онлайн-игра с живым сервисом, и многие функции игры связаны с сетевым взаимодействием. Тем не менее, чтобы отделить функции игры от сетевой системы и сделать игру полностью автономной, потребуется много времени на разработку.

Теперь более подробно о грядущем сезоне. При запуске сезона в казино будут доступны игровые автоматы, а в обновлении в середине сезона появится ещё одна функция игрового процесса в казино и больше стилей игровых автоматов. В казино также будет присутствовать специализированный магазин одежды и запчастей для автомобилей.



Важная отметка: к сожалению, из-за ограничений, связанных с рейтингами и азартными играми, казино будет доступно не во всех странах, где можно играть в TDUSC. По той же причине возможность обналичить деньги в казино не будет доступна в начале сезона.

Обновление в середине сезона, конечно же, также будет включать в себя дополнительные исправления ошибок и улучшения качества жизни.



В том числе с выходом нового сезона разработчики решили повысить лимит уровня игрока с 60 до 70, внести значительные изменения в настройку интерфейса и значительно переработали наполнение Solar Pass.

Ах да, о Solar Pass. Поскольку в четвёртом сезоне в TDUSC появится первый платный солнечный пропуск, сообщают, что он будет доступен за новую валюту — бриллианты. Бриллианты можно приобрести в игре за различные наборы, и их НЕЛЬЗЯ (И НИКОГДА НЕЛЬЗЯ БУДЕТ) использовать для покупки солнечных монет, что обеспечивает честное развитие и здоровый игровой баланс.

Напомню, что выход нового сезона намечен на вторую половину июля. Позже разработчики поделятся о выходе второго года поддержки для TDUSC.