Новый трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown раскрывает дату релиза

Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет 12 сентября 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и PC в 2024 году, подтвердили Nacon и KT Racing. Ранний доступ будет открыт с 5 сентября для обладателей предзаказов.
Анонсированная еще в 2020 году, создатели заставили долго ждать фанатов предыдущих игр серии, последняя из которых вышла в начале 2010-х годов для PS3 и Xbox 360, чтобы получить подтверждение точной даты запуска Solar Crown.
Test Drive Unlimited Solar Crown перенесет игроков на остров Гонконг, представляющий собой полноразмерное воссоздание реальности с сочетанием застроенных городов и густой дикой природы. В игре будет много скоростных гонок, игроки будут выбирать между кланами Sharp и Street, которые борются за первенство на гонконгских дорогах.
Выглядит не плохо.
ооо да
Клубные гонки возвращаются
Графон приятный, даже очень. Надеюсь что управление авто будет достойным. В общем, пока что интересный проект намечается)
Надежды максимальные на игру. Очень надеюсь что всё получится
Первая часть,так себе,управление каловое было ,а для гонки это приговор.
Наманое в первой было управление, откатывал её раз пять....А вот зато во второй была беспрецедентная жопа - машина не поворачивала ВООБЩЕ. Только прямо и только в столб. Я поначалу отзывам не поверил ( а как такое можно сотворить???) и попробовал сам. Короче я ахнул. Не знаю, может они её так адаптировали на пк, может на чём то другом она и шла нормально....не интересовался. Но тогда ; как можно было так 'адаптировать' ,мать вашу? А тут самого гейпмплея нету - кажут глянцевые и отполированные каты. Геймплей надо смотреть.
русский интерфейс будет? а сабы? а то я 2 часть проклял, за озвучку!
Там хорошая и качественная озвучка была))
Блин теперь уже гоняться на праворульных тачках придётся. Придётся потихоньку привыкнуть))