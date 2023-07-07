Первые "кадры игрового процесса" Test Drive Unlimited Solar Crown покажут на следующей неделе ©

Компания Nacon проведет 30-минутную презентацию Test Drive на своем канале YouTube. Мероприятие под названием TDU Connect состоится 12 июля в 20:00 по МСК, в ходе которого будет показано, как выглядит игра.

Этот тизер Test Drive Unlimited Solar Crown ничего не рассказывает об игре и лишь ссылается на презентацию игры, подтверждая, что в ней будут некие "эксклюзивные участники конкурса Solar Crown". Так что нам остается только ждать. Мы также узнали, что представлять игру будет Ален Жарниу, креативный директор KT Racing.

Утверждается, что 30-минутная презентация Test Drive Unlimited Solar Crown будет включать "кадры игрового процесса". Неясно, что издатель подразумевает под этими словами: есть надежда, что это будут не только изображения, но и видео.

Ранее на этой неделе сообщалось, что игра, по-видимому, вновь была отложена, после того как был замечен финансовый отчет Nacon, в котором было указано, что игра выйдет в первом квартале 2024 года

На официальном сайте Test Drive Unlimited Solar Crown игра все еще рекламируется как "выйдет в 2023 году", поэтому есть надежда, что презентация на следующей неделе прояснит сроки выхода.