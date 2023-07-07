Первые "кадры игрового процесса" Test Drive Unlimited Solar Crown покажут на следующей неделе

Компания Nacon проведет 30-минутную презентацию Test Drive на своем канале YouTube. Мероприятие под названием TDU Connect состоится 12 июля в 20:00 по МСК, в ходе которого будет показано, как выглядит игра.
Этот тизер Test Drive Unlimited Solar Crown ничего не рассказывает об игре и лишь ссылается на презентацию игры, подтверждая, что в ней будут некие "эксклюзивные участники конкурса Solar Crown". Так что нам остается только ждать. Мы также узнали, что представлять игру будет Ален Жарниу, креативный директор KT Racing.
Утверждается, что 30-минутная презентация Test Drive Unlimited Solar Crown будет включать "кадры игрового процесса". Неясно, что издатель подразумевает под этими словами: есть надежда, что это будут не только изображения, но и видео.
Ранее на этой неделе сообщалось, что игра, по-видимому, вновь была отложена, после того как был замечен финансовый отчет Nacon, в котором было указано, что игра выйдет в первом квартале 2024 года
На официальном сайте Test Drive Unlimited Solar Crown игра все еще рекламируется как "выйдет в 2023 году", поэтому есть надежда, что презентация на следующей неделе прояснит сроки выхода.
скринштоты геймплея?
Если первые кадры покажут на след неделе, то видимо там и скриншоты подтянутся
ждем и посмотрим я тоже думою игра выйдет 2024 г
Мм, анонс анонса. Классный пост.
Да не ужели наконец то покажут геймплей, а то кормят одними скриншотами.
Мне порой казалось что это фэйк. А не. Вроде шевелятся потихоньку..
Все однотипно. Лучше бы кто-нибудь выкупил права и выпустил продолжение игры split second
сейчас такой вид гонок не зайдёт. форза убила гонки. все готовы хавать 1000 бесполезных машин, которые как мыло в ванне летают с бонусами из рулеток
Ну одно дело просто гонки - симуляторы, а другое аркады и экшн, типа split second.
А если вспомнить vigilant 8 или twisted metal, эх было время)
Я тоже уже много лет утверждаю,что весь этот автопарк из 1000 машин нафиг не нужен. Тем более 95% этого автопарка игроки и не опробуют. На деле же гоняют на пару популярных тачках и всё.
Серия Horizon наоброт изобрела их заново, наиболее достоверное управление именно в ней передано, а вот хлам туризмо позорит авто, показывая левую физику. А бесполезных авто везде хватает, могли бы убрать почти все японские авто и старые авто 50-90ых, а добавить больше экзотических авто.