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об игре
Test Drive Unlimited: Solar Crown 2024 г.
7.8 142 оценки

Поездка на Alfa Romeo в новом геймплейном трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown

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butcher69
Новости

В сети неожиданно появился новый трейлер игры Test Drive Unlimited: Solar Crown, состоящий практически полностью из фрагментов игрового процесса. На примере Alfa Romeo 8C он демонстрирует атмосферность и погружение в атмосферу, которыми славится серия.

В ролике мы видим классический опыт, традиционный для серии. Мы ходим по автосалону в режиме от первого лица, неспешно рассматривая имеющиеся модели. Когда одна из них привлекает внимание, мы можем взять ее на тест-драйв — или, как в данном случае, сразу купить, предварительно определившись с цветом кузова и салона, а также с дизайном колесных дисков.

Затем мы становимся свидетелями спокойной, атмосферной и "правильной" езды по Гонконгу — видим поворотники или фары с ручным управлением в действии, и, наконец, нам показывают анимацию складывающейся крыши.

Не случайно для демонстрации в трейлере был выбран шоу-рум Alfa Romeo (точнее, зона Alfa Romeo в салоне итальянских автомобилей). Тем самым KT Racing еще раз подтвердила, что в этой игре - в отличие от The Crew Motorfest и (до недавнего времени) Forza Horizon 5 - не будет недостатка в культовых итальянских производителях.

TDU: Solar Crown выйдет на PC, PS5, XSX/S и, возможно, Switch. Релиз ожидается в начале 2024 года, а до этого будет проведено еще несколько раундов бета-тестирования (конкретных дат пока нет).

-5
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Freeflight

Машинка выглядит как игрушечная, но в целом хочется чтоб у ребят всё получилось

3
Cmok

Ну правда тест драйв 3, только она должна была выйти году так в 2014-2015

3
Foma Fomich

Да ну на... Они на движке что и в TDU слепили?

2
r23dom

не, асфальта

0
Случайный Игрок

Графика будто с мобильного, песец...

2
Etteri

Когда поворачивает... Этого даже не ощущается.

1
Raees786

это все из-за ужасной намертво прилипшей камеры все тест драйвы страдают от этого

0
NatanieLzZ

Не понятно зачем намертво привязывать камеру к заду машины, возникает ощущение, что машина по рельсам едет, особенно в поворотах

1
Sprintin

это что?

игра из какого года?

1
PigiSigi

шляпа для 2023 года

1
CheerfulWallis
1
SoRaS3

Спасибо.

0
RTYWD

Поворотники даже есть)

0
ugf16349

блин, опять тусклые цвета. Цветовой фильтр серый. TDU2 лучшая серия, красивый остров, красивая природа и цвета приятные. Здесь я ничего не увидел, тупо по городу гонять.
Особенно ночью прикольно гонять.

Спойлер
0
Odesseet

Первая часть была достаточно революционной в плане графики и некоторых игровых механик. Вторая к сожалению разочаровала из-за аркадной физики движения. Посмотрим что предложит третья. Пока игра напоминает the sims в мире гоночных симуляторов

0
ABRASцовы

Конечно, видно билд на начальной стадии и без многих графических эффектов, но детализация на хорошем уровне. Прикрутят физику, добавят эффектов и будет хороший конкурент Форзе, но не Моторфесту.

0
Adonisvillan

Графон как в первом вотч догсе. То есть уже не впечатляет

-1
Awareness of greatness

В первых псах, гарфон намного, этой мобильной версии

0
kant_7

графика вроде ничего. плохо, что левостороннее движение. не привычно.

-3
Dixon_V

Однозначно будет лучшей частью,город напичкан мелкими деталями что уже радует да и соц. возможности тоже

-4
Awareness of greatness

😝😝😝

0
Atomicbarrel

А где траффик? Ощущение, что город вымер

0