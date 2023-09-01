Поездка на Alfa Romeo в новом геймплейном трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown

В сети неожиданно появился новый трейлер игры Test Drive Unlimited: Solar Crown, состоящий практически полностью из фрагментов игрового процесса. На примере Alfa Romeo 8C он демонстрирует атмосферность и погружение в атмосферу, которыми славится серия.
В ролике мы видим классический опыт, традиционный для серии. Мы ходим по автосалону в режиме от первого лица, неспешно рассматривая имеющиеся модели. Когда одна из них привлекает внимание, мы можем взять ее на тест-драйв — или, как в данном случае, сразу купить, предварительно определившись с цветом кузова и салона, а также с дизайном колесных дисков.
Затем мы становимся свидетелями спокойной, атмосферной и "правильной" езды по Гонконгу — видим поворотники или фары с ручным управлением в действии, и, наконец, нам показывают анимацию складывающейся крыши.
Не случайно для демонстрации в трейлере был выбран шоу-рум Alfa Romeo (точнее, зона Alfa Romeo в салоне итальянских автомобилей). Тем самым KT Racing еще раз подтвердила, что в этой игре - в отличие от The Crew Motorfest и (до недавнего времени) Forza Horizon 5 - не будет недостатка в культовых итальянских производителях.
TDU: Solar Crown выйдет на PC, PS5, XSX/S и, возможно, Switch. Релиз ожидается в начале 2024 года, а до этого будет проведено еще несколько раундов бета-тестирования (конкретных дат пока нет).
Машинка выглядит как игрушечная, но в целом хочется чтоб у ребят всё получилось
Ну правда тест драйв 3, только она должна была выйти году так в 2014-2015
Да ну на... Они на движке что и в TDU слепили?
не, асфальта
Графика будто с мобильного, песец...
Когда поворачивает... Этого даже не ощущается.
это все из-за ужасной намертво прилипшей камеры все тест драйвы страдают от этого
Не понятно зачем намертво привязывать камеру к заду машины, возникает ощущение, что машина по рельсам едет, особенно в поворотах
это что?
игра из какого года?
шляпа для 2023 года
Спасибо.
Поворотники даже есть)
блин, опять тусклые цвета. Цветовой фильтр серый. TDU2 лучшая серия, красивый остров, красивая природа и цвета приятные. Здесь я ничего не увидел, тупо по городу гонять.
Особенно ночью прикольно гонять.
Первая часть была достаточно революционной в плане графики и некоторых игровых механик. Вторая к сожалению разочаровала из-за аркадной физики движения. Посмотрим что предложит третья. Пока игра напоминает the sims в мире гоночных симуляторов
Конечно, видно билд на начальной стадии и без многих графических эффектов, но детализация на хорошем уровне. Прикрутят физику, добавят эффектов и будет хороший конкурент Форзе, но не Моторфесту.
Графон как в первом вотч догсе. То есть уже не впечатляет
В первых псах, гарфон намного, этой мобильной версии
графика вроде ничего. плохо, что левостороннее движение. не привычно.
Однозначно будет лучшей частью,город напичкан мелкими деталями что уже радует да и соц. возможности тоже
😝😝😝
А где траффик? Ощущение, что город вымер