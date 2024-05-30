Представлены различные издания Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown от Nacon получила новую дату выпуска после нескольких задержек, также стали доступны предварительные заказы. Помимо Standard Edition, продающейся по цене 59,99 долларов США, существуют три дополнительных издания — Silver Streets Edition и Silver Sharps Edition, каждое из которых стоит 79,99 долларов США, и Gold Edition, которое продается в розницу за 89,99 долларов США.
Каждый из них поставляется с Solar Pass для «доступа к премиальным наградам сезона», что подтверждает сезонный подход к контенту после запуска и ранний доступ к бета-версии с 27 по 30 августа. В издание Silver Streets Edition входят Land Rover Range Rover Sport SVR (доступен на 12 уровне) и Mercedes-Benz SLS AMG (открывается на 20 уровне). Вы также получите костюм «Повелитель улиц» и наклейки «Улицы», чтобы украсить свои машины.
В издание Silver Sharps входят купе Jaguar F-Type SVR и Audi R8 Spyder V10 RWS на уровнях 12 и 20, а также костюм и наклейки Baron of the Sharps. Оба издания также получают 48 часов раннего доступа к игре.
Золотое издание стоит 89,99 долларов и включает в себя весь контент из серебряных изданий Sharps и Streets. На 20-м уровне вы также получаете Maserati MC20 и Chevrolet Camaro ZL1 1LE, костюм члена совета директоров, набор наклеек Solar Crown и VIP Solar Pass с разблокированными 20 уровнями. Если этого было недостаточно, он также предоставляет семидневный ранний доступ и VIP-доступ к бета-тестированию с 13 по 18 августа. Все издания могут получить Ford GT 2006 по предварительному заказу, который становится доступен на 20 уровне.
Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
При всем уважении к первой части, по моему ребята немного так опоздали т.к. балом уже давно правят Форза и ГТ
У ФХ конкурентов нет и Тест Драйв могла бы таковым стать, но, судя по тому, что показывают по игре, будет очередной проходят, про который все быстро забудут.
Почему у форзы нет конкурентов. Та же Зе крю соторфест намного интереснее. Там хоть покупая машину новую есть радость.
Подозрительная халтура. В видеотрейлере у едущих по гравийной дороге машин напрочь отсутствует пыль из под колес, а также дым горящих покрышек в заносах на на асфальте, это выглядит ооочень паршиво.
Ну не ужели
У этих вроде еще есть региональные цены
Все, вычеркиваем.
Бесполезные картинки. Теперь автомобиль уже не показатель скорости и управления, как это было раньше. Теперь это скорее просто образ для самого игрока.. так как все эти спорт. супер и гипер кары одинаковые как под копирку. Реально неинтересно стало выбирать автомобили в современных играх. Только что заднеприводной мустанг или шеви против феррари или ламбы, в остальном.. никакой ощутимой разницы в них нет, кроме звуков моторов.
Всё бы ничего но если будет постоянная привязка к сети то мимо меня, это уже будет не Test Drive Unlimited, во всех частях была возможность без сети, а тут если не будет, то лучше купить forza horizon 6 как раз скоро анонс.
логика какого-то детсадовца
из-за привязки к онлайну или её отсутствие заставлять себя покупать совсем другую игру? что за бред?
почему нельзя и то и то купить? как это взаимосвязанно вообще
колда вот привязана к онлайну, пойду куплю вульфенштайн2
А зачем мне это ? Игра может не взлетит, тупо закроют сервера и будет тыквой, бесплатный способ как отобрать купленную игру навязать сетевую привязку.
там же видно было по видосу, что это лютый скам
так что кто купит, тот лох