Разработчики игры Test Drive Unlimited Solar Crown объявили забастовку ©

За день до крупного мероприятия которое должно было рассказать больше о Test Drive Unlimited Solar Crown, работники студии Kylotonn опубликовали официальное письмо с объявлением забастовки.

Заявление было размещено на веб-сайте STJV (Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo — в переводе на английский: Union of Video Game Workers), который, как следует из названия является французским профсоюзом созданным для работников индустрии видеоигр.

Проблемы была вызваны между руководством издателя Nacon и разработчиками Kylotonn, в качестве основных причин упоминаются трудности в переговорах с начальством об условиях труда.

Повлияет ли эта забастовка на запланированное на сегодня шоу с новой демонстрацией игры, не известно.