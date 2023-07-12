Разработчики игры Test Drive Unlimited Solar Crown объявили забастовку

За день до крупного мероприятия которое должно было рассказать больше о Test Drive Unlimited Solar Crown, работники студии Kylotonn опубликовали официальное письмо с объявлением забастовки.
Заявление было размещено на веб-сайте STJV (Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo — в переводе на английский: Union of Video Game Workers), который, как следует из названия является французским профсоюзом созданным для работников индустрии видеоигр.
Проблемы была вызваны между руководством издателя Nacon и разработчиками Kylotonn, в качестве основных причин упоминаются трудности в переговорах с начальством об условиях труда.
Повлияет ли эта забастовка на запланированное на сегодня шоу с новой демонстрацией игры, не известно.
Всё это как то уже не очень, тянули кота за хвост не показывали геймлей игры, теперь ещё это и забастовка.
сопливые разработчики должны вернуться к работе и делать то, что им говорят их боссы. Небольшая забастовка ничего не даст, кроме как разозлит игроков, ожидающих эту игру. Они же французы, конечно у них начнется нытье из-за ерунды. Nacon должна уволить всех этих коммунистических профсоюзников и нанять новых разработчиков из Индии, которые не устраивают такую драму.
у тебя повязка со свастикой съехала, поправь
Тебя заминусят) Но в целом ты прав. Разработчик игр - существо подневольное. Сказал об игре? Так делай, а потом уже разбирайся со всеми вопросами. В текущей форме это некий шантаж