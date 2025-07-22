Разработчики Test Drive Unlimited предостерегают от использования статистики Steam для оценки популярности игр

Разработчики гоночной MMO Test Drive Unlimited: Solar Crown из студии Nacon предупредили игроков и журналистов о том, что статистика Steam часто искажает реальную картину активности игроков, особенно в случае с кроссплатформенными проектами.

В интервью изданию Push Square представитель студии Себастьен Ваксен объяснил, что Steam — далеко не главная платформа для их игры, а судить об аудитории по её данным — значит «смотреть в замочную скважину»:

«Многие ориентируются на данные Steam, потому что это единственные доступные цифры. Но на самом деле, активнее всего у нас играют на PlayStation 5. Разница огромна. Так что Steam не отражает общей картины совсем.»

В то же время Ваксен не стал раскрывать конкретные цифры, отметив лишь, что показатели на других платформах намного выше. Это заявление прозвучало на фоне того, что Test Drive Unlimited: Solar Crown на момент написания имела менее 100 активных игроков в Steam.

Ситуация с TDU: Solar Crown поднимает важный вопрос для всей индустрии: большинство аналитики строится на доступных Steam-ресурсах, таких как SteamDB или Steam Charts. Однако эти данные представляют только часть аудитории — игроков на ПК, купивших игру именно через Steam. Они не учитывают пользователей PlayStation, Xbox, Epic Games Store и других платформ, которые могут составлять основную часть комьюнити.

Таким образом, ориентироваться исключительно на статистику Steam — значит рисковать ошибочными выводами как о популярности проекта, так и о его коммерческом успехе.

Test Drive Unlimited: Solar Crown вышла в сентябре 2024 года и продолжает получать обновления.