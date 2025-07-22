Разработчики Test Drive Unlimited предостерегают от использования статистики Steam для оценки популярности игр

Разработчики гоночной MMO Test Drive Unlimited: Solar Crown из студии Nacon предупредили игроков и журналистов о том, что статистика Steam часто искажает реальную картину активности игроков, особенно в случае с кроссплатформенными проектами.
В интервью изданию Push Square представитель студии Себастьен Ваксен объяснил, что Steam — далеко не главная платформа для их игры, а судить об аудитории по её данным — значит «смотреть в замочную скважину»:
«Многие ориентируются на данные Steam, потому что это единственные доступные цифры. Но на самом деле, активнее всего у нас играют на PlayStation 5. Разница огромна. Так что Steam не отражает общей картины совсем.»
В то же время Ваксен не стал раскрывать конкретные цифры, отметив лишь, что показатели на других платформах намного выше. Это заявление прозвучало на фоне того, что Test Drive Unlimited: Solar Crown на момент написания имела менее 100 активных игроков в Steam.
Ситуация с TDU: Solar Crown поднимает важный вопрос для всей индустрии: большинство аналитики строится на доступных Steam-ресурсах, таких как SteamDB или Steam Charts. Однако эти данные представляют только часть аудитории — игроков на ПК, купивших игру именно через Steam. Они не учитывают пользователей PlayStation, Xbox, Epic Games Store и других платформ, которые могут составлять основную часть комьюнити.
Таким образом, ориентироваться исключительно на статистику Steam — значит рисковать ошибочными выводами как о популярности проекта, так и о его коммерческом успехе.
Test Drive Unlimited: Solar Crown вышла в сентябре 2024 года и продолжает получать обновления.
Так давай точный цифры а не языком мели
На все иние отмазки, вспомнилось, " не верь своим лживым глазам, поверь моему честному члову"
Ну ок, 100 игроков в стиме, 110 игроков на пс5, 10 игроков на хбокс, 1 игрок в егс. Это прям да, сильно улучшает позицию этой игры)))
не ну ты не перегибай в данный момент 175 человек в стиме пиковый за 24 часа 286 если PS5 имеет большую часть онлайна то скорее там около 1к сейчас и в пике до 3к не больше предположим на хбоксе будет 500 онлайн и 1500 в пике, а в егс 70-100 сейчас и 200в пике в общем в среднем со всех платформ будет 2к но это все равно низкий онлайн (я прикинул более правдоподобные показатели основываясь на The Crew Motorfest которая является вполне успешной и имеет нормальные показатели онлайна быстрый поиск в онлайн сесиях и высокий актив в самитах и тоже популярнее на PS5)
Ой как удобно. Верим на слово, да? Почему Стим показывает цифры онлайна, а остальные платформы - нет? Не для удобства спекуляций цифрами ли?
Стим никому ничего не должен, а большинство консольных игр так или иначе продюсируются Microsoft или Sony - так зачем вставлять себе палки в колеса, выставляя на общее обозрение невысокий онлайн игр?
Тогда не надо удивляться скепсису относительно онлайна на других платформах, помимо стима.
ну тут чел заявляет, что на консолях играет больше, но сам же стату не приводит. то есть слова этого разраба ложь и манипуляция
угу, "наше г"вно заминусили, но на самом деле всё не так"
Так видно что мало кто в неё играет, выпустили сырой продукт без оптимизации с старой графикой, так ещё и сеть требует постоянно, нужно было начать хотя бы с переиздания оригинальной TDU потом уже новую версию делать.
В чем проблема соникам сделать прозрачный счётчик онлайна? Ведь у плойки десятки миллионов пользователей. И почему этот не указал точную цифру онлайна, если у него есть инфа которую можно противопоставить стимовскому счетчику. А так очередной пук в лужу от игры без онлайна, который есть, но его никто не видит, но он точно есть.
Steam как раз и состовляет Основную часть рынка вместе с ps5 если в стиме он-лайн никакой значит и там тоже EGS мëртв это без статистики понятно а на плойке этот продукт разнесли в щи на релизе. Проект изначально был обречëн какие патчи что он гонит там и это ещё на фоне форзы 5 и Моторфеста вышло которые контентом обросли уже с головой
Наверно на PS5 так много людей купило игру, что даже устраивали бесплатные выходные, чтобы хоть кто-то скачал игру
Ну купил я 5080 как она лагала на 3060ti так же и лагает. херня полная. графика и машины эти по городу выглядят иной раз хуже чем в нфс 2 .
Может дело в процессоре или озу.
может дело в том, что у разработчиков руки из жёпы растут?
Тут одной карты мало она также не плохо напрягает проц.
не, я конечно всё понимаю, Након издавали классные WRC и ещё пару некрупных игр типа styx, но вот этот тест драйв настолько помои, что там и без статистики стима должно быть всё понятно, если у человека конечно не 0,1 айкью
ну и да, пукнуть про "ну на консолях играют больше" легко, когда сам никаких данных с этих консолей не приводишь))
Након, зачем вы взялись за издательство их помоев? ну вот зачем