Разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown подробнее рассказали о будущих обновлениях

В преддверии запуска 4-го сезона Test Drive Unlimited Solar Crown, запланированного на 23 июля, Александр Артур, также известный как Алекс VII и отвечающий за гоночный контент в NACON, представляет новый дневник разработчиков совместно с разработчиками KT Racing.

В видео подробно описаны все новые функции предстоящего сезона и предлагается эксклюзивный обзор долгожданного контента для сообщества, запланированного на второй год игры и последующие годы.

После исследования солнечного города Ибица и выполнения новых типов заданий, таких как «Навигация» и «Конвой», игроки получат совершенно новые впечатления с появлением Казино, кульминацией 4-го сезона.

Казино позволит вам делать ставки на игровую виртуальную валюту в таких развлечениях, как слоты и покер (запланировано на середину сезона), а также получать особые награды, включая эксклюзивный автомобиль и косметические предметы для аватаров и транспортных средств.

Другие нововведения 4-го сезона:

Гонки по стандарту: гонки исключительно на заводских автомобилях;

Активная аэродинамика: улучшенное поведение спойлеров на совместимых автомобилях;

Полное скрытие HUD;

Групповой пинг: добавьте до четырёх маршрутов в GPS и пригласите свою группу посмотреть план маршрута;

5 новых автомобилей.

В Solar Pass теперь есть два маршрута: бесплатный для всех игроков и премиум-маршрут, доступный за бриллианты, новую игровую валюту. Владельцы серебряного (Streets или Sharps) и золотого изданий могут бесплатно получить Solar Pass, а также 20 дополнительных этапов для золотого издания. 4-й сезон знаменует собой завершение первого года игры.

Второй год Test Drive Unlimited Solar Crown обещает ещё больше качественного контента с функциями, которых игроки с нетерпением ждали:

Миссии такси;

Создание новых типов миссий, выбранных голосованием сообщества;

Официальные гоночные центры для улучшения PvP;

Система домов и недвижимости;

Улучшения качества жизни;

Обновление встроенного графического движка KT Engine.

Все сезоны остаются бесплатными для всех игроков. Единственным платным контентом является премиум-трек Solar Pass, доступный за бриллианты. Каждый сезон будет приносить новые автомобили, улучшения и новые возможности. Разработчики также продолжают работать над экономическим балансом, оптимизацией для консолей и ПК, а также изучают реализацию таких функций, как кросс-региональная игра, кросс-игра и офлайн-режим.

Краткий обзор предстоящих сезонов

Сезон 4 (23 июля 2025 г.)

Казино, гонки на бирже, новая валюта (алмазы);

Настройка HUD, несколько маршрутов GPS с групповым планом;

5 новых автомобилей: Aston Martin DB11 Volante, DeLorean Alpha5, Mercedes-AMG GT Black Series, Lamborghini Huracan Sterrato и Porsche 911 Carrera Coupe Virtual Pair WideBody.

Сезон 5 (октябрь 2025 г.)

Возвращение миссий такси из оригинальной игры;

Онлайн-магазин, новые автомобили, перебалансированная экономика;

Обновление движка KT Engine с улучшениями производительности и графики.

Сезон 6 (январь 2026 г.)

Упор на функции, выбранные сообществом. Теперь игроки могут голосовать онлайн за добавление нового типа заданий. Голосование открыто до 4 августа 2025 года. Доступны следующие варианты:

Детектив

Доставка

Фотография

Адреналин

Сезон 7 (апрель 2026 г.)

Введение официальных гоночных центров в Гонконге и на Ибице;

Расширенный поиск рейтинговых и любительских гонок;

Обновлённые события Live и Solar Pass.

Сезон 8 (июль 2026 г.)

Возвращение системы недвижимости, классической из первых двух частей серии;

Добавлены экстремальные задания и режим «Пассажир».

Будущее игры

В течение второго года разработки KT Racing продолжает работать над долгосрочными улучшениями, такими как реализация кросс-региональной игры, кросс-игры и офлайн-режима. Команда также сосредоточена на оптимизации графического движка и улучшении звуковых эффектов для всех транспортных средств.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.