Разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown подробнее рассказали о будущих обновлениях

В преддверии запуска 4-го сезона Test Drive Unlimited Solar Crown, запланированного на 23 июля, Александр Артур, также известный как Алекс VII и отвечающий за гоночный контент в NACON, представляет новый дневник разработчиков совместно с разработчиками KT Racing.
В видео подробно описаны все новые функции предстоящего сезона и предлагается эксклюзивный обзор долгожданного контента для сообщества, запланированного на второй год игры и последующие годы.
После исследования солнечного города Ибица и выполнения новых типов заданий, таких как «Навигация» и «Конвой», игроки получат совершенно новые впечатления с появлением Казино, кульминацией 4-го сезона.
Казино позволит вам делать ставки на игровую виртуальную валюту в таких развлечениях, как слоты и покер (запланировано на середину сезона), а также получать особые награды, включая эксклюзивный автомобиль и косметические предметы для аватаров и транспортных средств.
Другие нововведения 4-го сезона:
- Гонки по стандарту: гонки исключительно на заводских автомобилях;
- Активная аэродинамика: улучшенное поведение спойлеров на совместимых автомобилях;
- Полное скрытие HUD;
- Групповой пинг: добавьте до четырёх маршрутов в GPS и пригласите свою группу посмотреть план маршрута;
- 5 новых автомобилей.
В Solar Pass теперь есть два маршрута: бесплатный для всех игроков и премиум-маршрут, доступный за бриллианты, новую игровую валюту. Владельцы серебряного (Streets или Sharps) и золотого изданий могут бесплатно получить Solar Pass, а также 20 дополнительных этапов для золотого издания. 4-й сезон знаменует собой завершение первого года игры.
Второй год Test Drive Unlimited Solar Crown обещает ещё больше качественного контента с функциями, которых игроки с нетерпением ждали:
- Миссии такси;
- Создание новых типов миссий, выбранных голосованием сообщества;
- Официальные гоночные центры для улучшения PvP;
- Система домов и недвижимости;
- Улучшения качества жизни;
- Обновление встроенного графического движка KT Engine.
Все сезоны остаются бесплатными для всех игроков. Единственным платным контентом является премиум-трек Solar Pass, доступный за бриллианты. Каждый сезон будет приносить новые автомобили, улучшения и новые возможности. Разработчики также продолжают работать над экономическим балансом, оптимизацией для консолей и ПК, а также изучают реализацию таких функций, как кросс-региональная игра, кросс-игра и офлайн-режим.
Краткий обзор предстоящих сезонов
Сезон 4 (23 июля 2025 г.)
- Казино, гонки на бирже, новая валюта (алмазы);
- Настройка HUD, несколько маршрутов GPS с групповым планом;
- 5 новых автомобилей: Aston Martin DB11 Volante, DeLorean Alpha5, Mercedes-AMG GT Black Series, Lamborghini Huracan Sterrato и Porsche 911 Carrera Coupe Virtual Pair WideBody.
Сезон 5 (октябрь 2025 г.)
- Возвращение миссий такси из оригинальной игры;
- Онлайн-магазин, новые автомобили, перебалансированная экономика;
- Обновление движка KT Engine с улучшениями производительности и графики.
Сезон 6 (январь 2026 г.)
- Упор на функции, выбранные сообществом. Теперь игроки могут голосовать онлайн за добавление нового типа заданий. Голосование открыто до 4 августа 2025 года. Доступны следующие варианты:
- Детектив
- Доставка
- Фотография
- Адреналин
Сезон 7 (апрель 2026 г.)
- Введение официальных гоночных центров в Гонконге и на Ибице;
- Расширенный поиск рейтинговых и любительских гонок;
- Обновлённые события Live и Solar Pass.
Сезон 8 (июль 2026 г.)
- Возвращение системы недвижимости, классической из первых двух частей серии;
- Добавлены экстремальные задания и режим «Пассажир».
- Будущее игры
В течение второго года разработки KT Racing продолжает работать над долгосрочными улучшениями, такими как реализация кросс-региональной игры, кросс-игры и офлайн-режима. Команда также сосредоточена на оптимизации графического движка и улучшении звуковых эффектов для всех транспортных средств.
Test Drive Unlimited Solar Crown доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Оно ещё живое ? И не слова про оффлайн режим.
оффайн будет, в 2026 году, но точную дату не сообщали, поэтому в дорожной карте за 2025-2026 год нету.
Кек. А чё на октябрь улучшение производительности оставили? Можно было бы и на 2026ой уже
оно ещё шевелится? откуда бабки поддерживать всё это? неужели так хорошо продалось?
Кому это делают?