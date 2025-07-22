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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.8 366 оценок

Разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown подробнее рассказали о будущих обновлениях

monk70 monk70

В преддверии запуска 4-го сезона Test Drive Unlimited Solar Crown, запланированного на 23 июля, Александр Артур, также известный как Алекс VII и отвечающий за гоночный контент в NACON, представляет новый дневник разработчиков совместно с разработчиками KT Racing.

В видео подробно описаны все новые функции предстоящего сезона и предлагается эксклюзивный обзор долгожданного контента для сообщества, запланированного на второй год игры и последующие годы.

После исследования солнечного города Ибица и выполнения новых типов заданий, таких как «Навигация» и «Конвой», игроки получат совершенно новые впечатления с появлением Казино, кульминацией 4-го сезона.

Казино позволит вам делать ставки на игровую виртуальную валюту в таких развлечениях, как слоты и покер (запланировано на середину сезона), а также получать особые награды, включая эксклюзивный автомобиль и косметические предметы для аватаров и транспортных средств.

Другие нововведения 4-го сезона:

  • Гонки по стандарту: гонки исключительно на заводских автомобилях;
  • Активная аэродинамика: улучшенное поведение спойлеров на совместимых автомобилях;
  • Полное скрытие HUD;
  • Групповой пинг: добавьте до четырёх маршрутов в GPS и пригласите свою группу посмотреть план маршрута;
  • 5 новых автомобилей.

В Solar Pass теперь есть два маршрута: бесплатный для всех игроков и премиум-маршрут, доступный за бриллианты, новую игровую валюту. Владельцы серебряного (Streets или Sharps) и золотого изданий могут бесплатно получить Solar Pass, а также 20 дополнительных этапов для золотого издания. 4-й сезон знаменует собой завершение первого года игры.

Второй год Test Drive Unlimited Solar Crown обещает ещё больше качественного контента с функциями, которых игроки с нетерпением ждали:

  • Миссии такси;
  • Создание новых типов миссий, выбранных голосованием сообщества;
  • Официальные гоночные центры для улучшения PvP;
  • Система домов и недвижимости;
  • Улучшения качества жизни;
  • Обновление встроенного графического движка KT Engine.

Все сезоны остаются бесплатными для всех игроков. Единственным платным контентом является премиум-трек Solar Pass, доступный за бриллианты. Каждый сезон будет приносить новые автомобили, улучшения и новые возможности. Разработчики также продолжают работать над экономическим балансом, оптимизацией для консолей и ПК, а также изучают реализацию таких функций, как кросс-региональная игра, кросс-игра и офлайн-режим.

Краткий обзор предстоящих сезонов

Сезон 4 (23 июля 2025 г.)

  • Казино, гонки на бирже, новая валюта (алмазы);
  • Настройка HUD, несколько маршрутов GPS с групповым планом;
  • 5 новых автомобилей: Aston Martin DB11 Volante, DeLorean Alpha5, Mercedes-AMG GT Black Series, Lamborghini Huracan Sterrato и Porsche 911 Carrera Coupe Virtual Pair WideBody.

Сезон 5 (октябрь 2025 г.)

  • Возвращение миссий такси из оригинальной игры;
  • Онлайн-магазин, новые автомобили, перебалансированная экономика;
  • Обновление движка KT Engine с улучшениями производительности и графики.

Сезон 6 (январь 2026 г.)

  • Упор на функции, выбранные сообществом. Теперь игроки могут голосовать онлайн за добавление нового типа заданий. Голосование открыто до 4 августа 2025 года. Доступны следующие варианты:
  • Детектив
  • Доставка
  • Фотография
  • Адреналин

Сезон 7 (апрель 2026 г.)

  • Введение официальных гоночных центров в Гонконге и на Ибице;
  • Расширенный поиск рейтинговых и любительских гонок;
  • Обновлённые события Live и Solar Pass.

Сезон 8 (июль 2026 г.)

  • Возвращение системы недвижимости, классической из первых двух частей серии;
  • Добавлены экстремальные задания и режим «Пассажир».
  • Будущее игры

В течение второго года разработки KT Racing продолжает работать над долгосрочными улучшениями, такими как реализация кросс-региональной игры, кросс-игры и офлайн-режима. Команда также сосредоточена на оптимизации графического движка и улучшении звуковых эффектов для всех транспортных средств.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kotasha

Оно ещё живое ? И не слова про оффлайн режим.

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gameplaynostalgia

оффайн будет, в 2026 году, но точную дату не сообщали, поэтому в дорожной карте за 2025-2026 год нету.

Aleksey Aleshka

Кек. А чё на октябрь улучшение производительности оставили? Можно было бы и на 2026ой уже

LukotakinaZ

оно ещё шевелится? откуда бабки поддерживать всё это? неужели так хорошо продалось?

Xavel

Кому это делают?