Разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown рассказали об основном хабе для игроков в виде отеля Solar Hotel ©

В рамках новых деталей о функциях для предстоящей гоночной игре Test Drive Unlimited Solar Crown, студия KT Racing представила весьма любопытный Solar Hotel. Это заведение станет своего рода хабом для игроков, объединяющим кастомизацию персонажей вроде настройки нарядов, аксессуаров и дополнительных элементов.

Solar Hotel, с его современным и роскошным дизайном, будет служить важным пространством для участников Solar Crown. Здесь гонщики смогут зарядиться энергией между гонками в роскошных люксах, а также воспользоваться гардеробом для изменения своего внешнего облика. Каждый люкс оборудован дополненной реальностью, предоставляющей информацию о погоде, предстоящих испытаниях и прогрессе игрока. Постепенно повышая свою репутацию, участники получат доступ к более престижным и роскошным номерам.

Однако Solar Hotel - это не только место для отдыха и размещения. В его рамках будет создана социальная зона, служащая главной точкой встреч и общения для игроков. Здесь они смогут заводить новые знакомства, поддерживать соперничество и наслаждаться различными активностями.

Цель разработчиков заключается в создании пространства, где игроки смогут взаимодействовать и общаться друг с другом. Solar Hotel представляет собой не только место проживания, но и центральную точку для социальных связей участников Solar Crown.