Сегодня для гонки Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет коллаборация с культовой франшизой Initial D

Темой промежуточного обновления седьмого сезона станет официальная коллаборация с легендарной японской франшизой Initial D, манга и аниме об уличных гонках на горных серпантинах. Весь основной контент патча построен вокруг эстетики ночных гонок из этой саги.

Новый контент:

Игровой режим «Дуэль». Игрокам предстоит сражаться с соперниками в заездах один на один и продвигаться по рейтинговой лестнице в духе уличных гонок Initial D.

Эксклюзивный автомобиль. В игру добавлена новая версия спорткара Mazda RX-7 «Keisuke Takahashi Spec. V Edition», машина принадлежит Кэйсукэ Такахаси — это один из главных героев франшизы Initial D.

Радиостанция Eurobeat Radio. Добавлена новая радиостанция с подборкой энергичных евробит-треков, характерных для франшизы.

Фильтр в стиле манги. Появился специальный графический фильтр рендеринга, стилизующий изображение под страницы японской манги.

Тематические события. Запущены два специальных живых события (Live Events), посвященных вселенной Initial D.

Улучшения кастомизации и геймплея: