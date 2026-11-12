Сегодня для гонки Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет коллаборация с культовой франшизой Initial D

Темой промежуточного обновления седьмого сезона станет официальная коллаборация с легендарной японской франшизой Initial D, манга и аниме об уличных гонках на горных серпантинах. Весь основной контент патча построен вокруг эстетики ночных гонок из этой саги.
Новый контент:
- Игровой режим «Дуэль». Игрокам предстоит сражаться с соперниками в заездах один на один и продвигаться по рейтинговой лестнице в духе уличных гонок Initial D.
- Эксклюзивный автомобиль. В игру добавлена новая версия спорткара Mazda RX-7 «Keisuke Takahashi Spec. V Edition», машина принадлежит Кэйсукэ Такахаси — это один из главных героев франшизы Initial D.
- Радиостанция Eurobeat Radio. Добавлена новая радиостанция с подборкой энергичных евробит-треков, характерных для франшизы.
- Фильтр в стиле манги. Появился специальный графический фильтр рендеринга, стилизующий изображение под страницы японской манги.
- Тематические события. Запущены два специальных живых события (Live Events), посвященных вселенной Initial D.
Улучшения кастомизации и геймплея:
- Регулировка размера дисков. В мастерских, клановых магазинах и автосалонах теперь можно изменять радиус колесных дисков автомобилей.
- Обновленная камера от третьего лица. Разработчики добавили более динамичный ракурс с реалистичным углом обзора (FOV) для лучшего ощущения скорости, при этом в настройках сохранилась возможность вернуть классическую камеру.
- Группы до 8 игроков. Максимальный размер лобби увеличен до 8 человек для совместных свободных заездов, клановых гонок и рейтинговых сессий.