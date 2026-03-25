Сегодня выйдет обновление с новым контентом для Test Drive Unlimited Solar Crown

Шестой сезон Test Drive Unlimited Solar Crown стартует сегодня, это обновление станет одним из самых масштабных в рамках второго года поддержки игры, привнося новые игровые автомобили, механики и технические улучшения. Ключевые нововведения:

Миссии детектива: Возвращение классического режима из TDU 2. Игрокам предстоит выслеживать цели, собирать улики и вести скрытое наблюдение, стараясь оставаться незамеченными.

Переработка карты: Проведена топографическая оптимизация северных районов острова Гонконг. Улучшена детализация окружения и добавлено большее разнообразие зданий.

Магазины одежды: В локации Ибица появятся полноценные магазины одежды, по которым можно перемещаться пешком.

Коллаборация с Michelin: В игру добавят брендированные аксессуары и элементы кастомизации от знаменитого производителя шин.

Тюнинг Audi: Добавлены официальные детали Audi Sport Performance для модели R8 RWS Coupe.

В середине 6-го сезона автомобиль Dodge Viper получил эксклюзивный обвес.

Новые 6 автомобилей и способы их получения:

Alpine A110 R Ultime: Награда 1-го уровня в Solar Pass. Модель дебютирует в гоночных играх

Lamborghini Temerario: Доступен на 15-м уровне Solar Pass.

Pininfarina B95: Электрический гиперкар, открывается на 50-м уровне Solar Pass.

Pagani Huayra Roadster: Можно приобрести в итальянском автосалоне за 13 500 000 Solar Coins.

Bentley Continental GTC Speed: Доступен во внутриигровом онлайн-магазине.

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series: Также появится в онлайн-магазине.

Планы на 7-й сезон:

Автомобили азиатского рынка: Ожидается пополнение списка машин моделями от японских производителей.

Official Racing Centers (ORC): Открытие специальных хабов на острове Гонконг и Ибице. Это выделенные площадки для поиска игроков, организации заездов и участия в рейтинговых PvP-событиях.

Улучшение Solar Pass: Обновление системы наград и структуры сезонных пропусков.

Планы на 8-й сезон:

Покупка домов: Игроки смогут переехать из отеля Solar Hotel в собственные особняки разных размеров.

Процесс покупки: В игру добавят агентства недвижимости и возможность физически посещать дома перед покупкой.

Кастомизация: Дома можно будет обставлять мебелью и декорировать. Интерьеры будут уникальными для каждого игрока.

Гаражи и сады: В домах появятся гаражи для демонстрации вашей коллекции автомобилей. Позже планируется добавить возможность настройки внешнего вида садов.

Социальные функции: Вы сможете приглашать друзей в свои дома и показывать им свои машины.

Что ещё в планах (после 8-го сезона):

Мотоциклы, разработчики подтвердили, что работают над ними, но их появление ожидается уже за пределами 2-го года поддержки (после лета 2026).

Яхты: Рассматриваются как возможное расширение системы недвижимости в будущем.

Кросс-платформенная игра: Синхронизация серверов между разными регионами является приоритетом над полноценным кроссплеем.

На игру действует скидка 70%, до 26 марта, сейчас цена 629 рублей.