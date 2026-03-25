Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.5 410 оценок

Сегодня выйдет обновление с новым контентом для Test Drive Unlimited Solar Crown

Pavel Rally Pavel Rally

Шестой сезон Test Drive Unlimited Solar Crown стартует сегодня, это обновление станет одним из самых масштабных в рамках второго года поддержки игры, привнося новые игровые автомобили, механики и технические улучшения. Ключевые нововведения:

  • Миссии детектива: Возвращение классического режима из TDU 2. Игрокам предстоит выслеживать цели, собирать улики и вести скрытое наблюдение, стараясь оставаться незамеченными.
  • Переработка карты: Проведена топографическая оптимизация северных районов острова Гонконг. Улучшена детализация окружения и добавлено большее разнообразие зданий.
  • Магазины одежды: В локации Ибица появятся полноценные магазины одежды, по которым можно перемещаться пешком.
  • Коллаборация с Michelin: В игру добавят брендированные аксессуары и элементы кастомизации от знаменитого производителя шин.
  • Тюнинг Audi: Добавлены официальные детали Audi Sport Performance для модели R8 RWS Coupe.
  • В середине 6-го сезона автомобиль Dodge Viper получил эксклюзивный обвес.

Новые 6 автомобилей и способы их получения:

  • Alpine A110 R Ultime: Награда 1-го уровня в Solar Pass. Модель дебютирует в гоночных играх
  • Lamborghini Temerario: Доступен на 15-м уровне Solar Pass.
  • Pininfarina B95: Электрический гиперкар, открывается на 50-м уровне Solar Pass.
  • Pagani Huayra Roadster: Можно приобрести в итальянском автосалоне за 13 500 000 Solar Coins.
  • Bentley Continental GTC Speed: Доступен во внутриигровом онлайн-магазине.
  • Mercedes-Benz SLS AMG Black Series: Также появится в онлайн-магазине.

Планы на 7-й сезон:

  • Автомобили азиатского рынка: Ожидается пополнение списка машин моделями от японских производителей.
  • Official Racing Centers (ORC): Открытие специальных хабов на острове Гонконг и Ибице. Это выделенные площадки для поиска игроков, организации заездов и участия в рейтинговых PvP-событиях.
  • Улучшение Solar Pass: Обновление системы наград и структуры сезонных пропусков.

Планы на 8-й сезон:

  • Покупка домов: Игроки смогут переехать из отеля Solar Hotel в собственные особняки разных размеров.
  • Процесс покупки: В игру добавят агентства недвижимости и возможность физически посещать дома перед покупкой.
  • Кастомизация: Дома можно будет обставлять мебелью и декорировать. Интерьеры будут уникальными для каждого игрока.
  • Гаражи и сады: В домах появятся гаражи для демонстрации вашей коллекции автомобилей. Позже планируется добавить возможность настройки внешнего вида садов.
  • Социальные функции: Вы сможете приглашать друзей в свои дома и показывать им свои машины.

Что ещё в планах (после 8-го сезона):

  • Мотоциклы, разработчики подтвердили, что работают над ними, но их появление ожидается уже за пределами 2-го года поддержки (после лета 2026).
  • Яхты: Рассматриваются как возможное расширение системы недвижимости в будущем.
  • Кросс-платформенная игра: Синхронизация серверов между разными регионами является приоритетом над полноценным кроссплеем.

На игру действует скидка 70%, до 26 марта, сейчас цена 629 рублей.

Ded Chelyabinsk

Оптимизации нет в игре?

QueasyRush

они же обанкротились?

IbruhmanI

Я ведь когда ее анонсировали в 22 я очень ее ждал, но когда поиграл чуть не блеванул от физики

WAR1OCKS

Когда там TDU 1 с ачивками в STEAM?

