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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7 310 оценок

Создатели Test Drive Unlimited Solar Crown подарят игрокам Porsche 911 для компенсации проблемного запуска

monk70
Новости

Выпущенная 12 сентября игра Test Drive Unlimited Solar Crown перенесла игроков со всего мира на остров Гонконг, чтобы принять участие в соревновании Solar Crown. Однако многим игрокам мешали технические и серверные неполадки. Чтобы вознаградить сообщество, NACON и студия KT Racing решили предложить два эксклюзивных предмета.

Игроки получат бесплатную эксклюзивную специальную версию Porsche 911 Carrera Coupe 1986 года, настроенную как «Adventurer», полностью оборудованную для бездорожья острова, а также набор из 5 эксклюзивных наклеек для персонализации своих автомобилей.

Эта компенсация будет предложена всем игрокам, которые играли в Test Drive Unlimited Solar Crown до его первого крупного патча, который был выпущен 30 сентября. Эти предметы будут автоматически добавлены в инвентарь игроков в декабре к открытию сезона 2.

Test Drive Unlimited Solar Crown также получит свой второй крупный патч 5 ноября, сосредоточенный в основном на графических улучшениях для PlayStation 5. Патч также оптимизирует производительность игры на Xbox Series X|S и ПК. Кроме того, он включает сетевые обновления, улучшенную совместимость периферийных устройств и многочисленные исправления ошибок.

2-е крупное обновление TDU Solar Crown содержит более 40 исправлений ошибок, повышает стабильность и производительность

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
The Dark Side

Настоящий?

7
RavenW89

конечно, только на 3д-принтере нужно распечатать потом)

0
kotasha

Лучше бы они подарили оффлайн режим.

1